Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã đi được nửa chặng đường và vẫn hút nhiệt xem lớn của khán giả. Bên cạnh đó, những tiết lộ ngoài lề liên quan đến bộ phim cũng được công chúng quan tâm.

Được biết, trước khi khởi quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, đạo diễn Sa Duy Kỳ đã cho rằng phim này không có triển vọng. Vì vậy, anh đã bỏ dự án này và gia nhập một đoàn phim khác. Vị trí đạo diễn sau này đã được chuyển cho Lý Thanh Dung - người từng ghi dấu ấn với các dự án đình đám như: Cá Mực Hầm Mật, Bạn Trai Phản Diện Của Tôi,...

Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư đã bỏ ra rất nhiều công sức để quá trình quay bộ phim này được diễn ra thuận lợi. Theo đó, nàng tiểu hoa đã đích thân tìm đến các nhãn hàng để mượn trang phục, đồng thời tự mang theo cả quần áo, túi xách, giày, kẹp tóc, ốp điện thoại... của mình để phối đồ cho bản thân và cả bạn diễn Trần Triết Viễn.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng tiến cử cho đoàn phim các diễn viên phụ, tự nghĩ ra lời thoại ‘vịt chiên giòn bọc khoai môn’. Thậm chí, OST đầu phim cũng là do cô nàng tự liên lạc với ca sĩ Uông Tô Lang và đề nghị song ca cùng anh.

Chính vì thế, dù Triệu Lộ Tư còn nhiều hạn chế về mặt diễn xuất nhưng những tình tiết nhỏ trong phim đã được khán giả vô cùng yêu thích. Theo đó, những vật dụng, trang phục mà cô nàng sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên.

Được biết, mẫu ốp điện thoại ếch xanh được Triệu Lộ Tư sử dụng trong những tập đầu đã bán ra hơn 10.000 chiếc sau khi phim lên sóng. Không chỉ những cửa hàng lớn mà thậm chí cả những shop nhỏ, ít người theo dõi cũng không còn hàng để bán. Con cáo bông nhỏ mà Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) tặng cho Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) cũng có chung tình trạng này. Ngoài ra, cả hình nền điện thoại và avatar Wechat được Triệu Lộ Tư dùng trong phim cũng dành được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng vì quá đáng yêu.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng lập nhiều thành tích khủng khi phá mốc 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá con số nhiệt độ này nhanh nhất trên Youku. Chỉ số nhân vật của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) đều đã vượt mốc 9 trên Vlinkage.