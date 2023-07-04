Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính liên tiếp lập nhiều kỷ lục trên các bảng xếp hạng phim ảnh từ khi lên sóng đến nay. Mặc dù cách khai thác nội dung không quá mới mẻ nhưng những tình tiết, bối cảnh trong phim chính là một trong những yếu tố thu hút khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã giúp thúc đẩy du lịch ở Hạ Môn (Trung Quốc). Theo đó, trong phim có nhiều bối cảnh được quay ở Hạ Môn đã trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội xứ Trung.

Được biết, theo Trung tâm thăm dò khoa học công nghệ Thành Nghị Hạ Môn cho biết số lượng khách du lịch đến check in tại các địa điểm ở Hạ Môn, đặc biệt là những nơi giống bối cảnh trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu tăng gấp đôi so với năm trước.

Trước đó, nữ chính Triệu Lộ Tư cũng đã giúp các nhãn hàng bán được sản phẩm với số lượng tăng mạnh. Theo đó, những vật dụng, trang phục mà cô nàng sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên.

Được biết, mẫu ốp điện thoại ếch xanh được Triệu Lộ Tư sử dụng trong những tập đầu đã bán ra hơn 10.000 chiếc sau khi phim lên sóng. Không chỉ những cửa hàng lớn mà thậm chí cả những shop nhỏ, ít người theo dõi cũng không còn hàng để bán. Con cáo bông nhỏ mà Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) tặng cho Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) cũng có chung tình trạng này. Ngoài ra, cả hình nền điện thoại và avatar Wechat được Triệu Lộ Tư dùng trong phim cũng dành được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng vì quá đáng yêu.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.