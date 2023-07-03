Không chỉ fan hâm mộ, Triệu Lộ Tư cũng 'hóng' Vụng Trộm Không Thể Giấu sau nhiều ngày tạm hoãn lên sóng

Sao quốc tế 03/07/2023 11:03

Vì quá mong mỏi diễn biến tiếp theo của bộ phim nên Triệu Lộ Tư đã gửi tin nhắn trực tiếp cho nền tảng phát sóng Youku khiến nhiều fan không khỏi bật cười vì hành động đáng yêu của cô nàng.

Sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng gần đây được xem là dự án thành công tiếp theo của Triệu Lộ Tư. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về nội dung và diễn xuất nhưng vẫn chiếm được nhiệt theo dõi cao của khán giả.

Không chỉ fan hâm mộ, Triệu Lộ Tư cũng 'hóng' Vụng Trộm Không Thể Giấu sau nhiều ngày tạm hoãn lên sóng - Ảnh 1

Được biết, những ngày qua, theo lịch trình phát sóng, Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ tạm ngừng cập nhật tập mới trong 3 ngày sau 10 ngày liên tục lên sóng. Bộ phim sẽ chính thức trở lại vào ngày 3/7.

Vì chuyện tình cảm của nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) đang có tiến triển mạnh nên thông tin tạm dừng chiếu đã khiến fan hâm mộ của bộ phim đứng ngồi không yên, trong đó có cả nữ chính Triệu Lộ Tư.

Không chỉ fan hâm mộ, Triệu Lộ Tư cũng 'hóng' Vụng Trộm Không Thể Giấu sau nhiều ngày tạm hoãn lên sóng - Ảnh 2

Theo đó, vì quá mong mỏi diễn biến tiếp theo của bộ phim nên Triệu Lộ Tư đã gửi tin nhắn trực tiếp cho nền tảng phát sóng Youku: “Phát tập mới được không bé Youku?”. Điều này đã khiến khán giả không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của nữ diễn viên.

Không chỉ fan hâm mộ, Triệu Lộ Tư cũng 'hóng' Vụng Trộm Không Thể Giấu sau nhiều ngày tạm hoãn lên sóng - Ảnh 3

Được biết, trước đó có thông tin Triệu Lộ Tư đã cứu tinh cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu được quay thuận lợi. Cụ thể, phim từng phải đổi đạo diễn nhiều lần bởi họ đều cho rằng bộ phim khó thể thành công. Đích thân, Triệu Lộ Tư đã tìm mọi cách để tự vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ cho bộ phim. Cô tự mang trang phục và mỹ phẩm của mình đi đóng phim, tự tìm nhà tài trợ trang phục và kiêm luôn vai trò stylish phối đồ cho nam chính Trần Triết Viễn.

Không chỉ fan hâm mộ, Triệu Lộ Tư cũng 'hóng' Vụng Trộm Không Thể Giấu sau nhiều ngày tạm hoãn lên sóng - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư cũng tiến cử cho đoàn phim các diễn viên phụ, tự nghĩ ra lời thoại ‘vịt chiên giòn bọc khoai môn’. Thậm chí, OST đầu phim cũng là do cô nàng tự liên lạc với ca sĩ Uông Tô Lang và đề nghị song ca cùng anh.

Không chỉ fan hâm mộ, Triệu Lộ Tư cũng 'hóng' Vụng Trộm Không Thể Giấu sau nhiều ngày tạm hoãn lên sóng - Ảnh 5

Chính vì những hành động này của Triệu Lộ Tư đã ghi điểm trong mắt nhiều khán giả về sự kính nghiệp và dành mọi tâm huyết cho công việc và dự án mình tham gia.

Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế

Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế

Mặc dù bị dân tình bị tranh cãi kịch liệt về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu sắp sửa được vươn tầm quốc tế.

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