Tưởng chừng như đây sẽ là bộ phim thất bại thảm hại nhưng bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã chính thức được xác nhận là phim ‘bạo’. Theo đó, bộ phim đã liên tục đứng ở top 1 các bảng xếp hạng về lượt xem.

Chính vì điều đó, nền tảng phát sóng Youku đã tiếp ứng quảng bá cho ‘đứa con cưng’ Vụng Trộm Không Thể Giấu của mình. Mới đây, nền tảng này cho cho chiếu hình ảnh của bộ phim lên màn hình lớn của 9 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hàng Châu, Thành Đô, Trịnh Châu, Hạ Môn, Hợp Phì.

Bên cạnh đó còn có các màn hình lớn khác ở 160 thành phố và trung tâm thương mại. Ngoài ra, còn có màn hình chiếu tại hệ thống giao thông công cộng và siêu thị trên gần 100 thành phố, với tổng cộng gần 300.000 màn hình chiếu

Nên tảng này còn quảng bá phủ sóng ở bàn ăn của các trường đại học với việc dán poster Trĩ Đoạn Tình Trường (tên couple của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn). Cụ thể, có khoảng 10.000 bàn ăn ở gần 100 đường đại học cùng các sinh viên ăn uống xem phim.

Đáng chú ý, nền tảng Youku còn cho làm một biển hoa dành riêng cho phim với một con hồ ly siêu lớn cũng làm bằng hoa để canh giữ biển hoa. Được biết, con hồ ly này đang gây sốt những ngày qua khi là món quà nhân vật Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) tặng cho Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư).

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.