Những ngày qua, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã phát sóng và nhận được nhiệt quan tâm đông đảo của khán giả. Mặc dù gặp khá nhiều tranh cãi trong khâu chọn diễn viên nhưng nam chính vẫn nhận được sự quan tâm từ rất nhiều cư dân mạng.

Theo đó, kể từ sau khi Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng, fans của Trần Triết Viễn đang trên đà tăng nhanh và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm là khi lên sóng tập 12 và 13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100 ngàn người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày. Thời điểm tăng mạnh nhất, cứ 1 phút nam diễn viên lại thu về 1000 fans.

Được biết, từng bị nhận xét là không hợp vai Đoàn Gia Hứa trong nguyên tác Vụng Trộm Không Thể Giấu, thế nhưng khi công chiếu, Trần Triết Viễn lại nhận được nhiều lời khen ngợi về tạo hình điển trai, phong độ của mình. Dù khả năng diễn xuất của anh chàng còn nhận về nhiều tranh cãi nhưng khán giả không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Trần Triết Viễn vô cùng sáng và xứng đôi với nữ chính Triệu Lộ Tư.

Vụng Trộm Không Thể Giấu có nội dung kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tình cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.