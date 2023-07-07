Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch

Sao quốc tế 07/07/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Triết Viễn và Lý Lan Địch thời đóng cặp trong dự án thanh xuân Bí Quả.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng thời gian qua luôn giữ nhiệt quan tâm đông đảo của công chúng. Bên cạnh nữ chính Triệu Lộ Tư thì nam chính Trần Triết Viễn cũng gây sốt với visual thư sinh, nét diễn ổn định. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt ảnh quá khứ của Trần Triết Viễn thời mới chập chững vào nghề diễn xuất. Theo đó, loạt ảnh gây chú ý khi Trần Triết Viễn từng đóng cặp với Lý Lan Địch trong dự án thanh xuân Bí Quả vào năm 2017.

Có thể thấy, thời điểm đó, Trần Triết Viễn có gương mặt bầu bĩnh hơn hiện tại. Tuy nhiên, vẻ đẹp điển trai của anh chàng được cho là không có quá nhiều thay đổi. Theo nhiều khán giả, thời điểm đó, nhan sắc anh chàng có vẻ ngây thơ, đúng chất thanh xuân – vườn trường. Còn ở hiện tại có phần trưởng thành hợp với hình mẫu nam chính ngôn tình, chững chạc.

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 2Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 3Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 4Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 5Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 6Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 7Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 8Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 9

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng khen ngợi visual ‘xứng đôi vừa lứa’ của Trần Triết Viễn và Lý Lan Địch tại thời điểm đó khi chung khung hình. Được biết, bộ phim Bí Quả là dự án đầu tay của Trần Triết Viễn nên dân tình trêu đùa gọi Lý Lan Địch đích thị là ‘mối tình đầu màn ảnh’ của anh chàng.

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 10

Trần Triết Viễn xuất thân là ca sĩ chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2017, khi mới vào nghề diễn, anh chàng đã được ‘chọn mặt gửi vàng’ vào vai nam chính của bộ phim Bí Quả và được khen ngợi hết lời về nhan sắc.

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 11

Năm 2019, anh được cả Châu Á ‘săn đón’ khi góp mặt trong loạt dự án phim và nhận về cho mình những giải thưởng danh giá như: Minh Tinh Tương Lai, Diễn Viên Tiềm Năng, Diễn Viên Được Mong Chờ Nhất Năm.

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 12

Năm 2021, với lối diễn tự nhiên trong Bí Mật Nơi Góc Tối, Trần Triết Viễn đã giúp bộ phim nhanh chóng nổi tiếng. Kể từ đó, mọi người cũng dành cho anh một cái tên vô cùng dễ thương đó chính là ‘nam thần thanh xuân mới của Cbiz’.

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch - Ảnh 13

Còn về phần Lý Lan Địch bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên nhí từ năm 10 tuổi. Dù góp mặt trong không ít tác phẩm nhưng phải tới vai nữ chính trong Xin Chào, Ngày Xưa Ấy (2017), cô nàng mới trở nên quen mặt với khán giả. Gần đây nhất, vai diễn Ly Quang Dạ Đàm trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (2023) của cô nàng đã gây được dấu ấn lớn trong lòng người xem nhờ độ nổi tiếng nhất định của bộ phim.

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