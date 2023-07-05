Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính tiếp tục lập thành tích khủng.

Sau thất bại của 2 dự án lên sóng trước đó là Hậu Lãng, Hầu Đồng (Ngõ Nhỏ), Triệu Lộ Tư đã lấy lại phong độ sau loạt thành tích của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính tiếp tục lập thành tích cán mốc độ hot 10.000 trong 13 ngày liên tục.

Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông, độ thảo luận của bộ phim và nhân vật trong phim, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Chính vì thế, nền tảng phát sóng của Youku xác nhận Vụng Trộm Không Thể Giấu đã đạt đến mức độ bạo. Đồng thời, dự án này cũng là bộ phim đầu tiên của mùa hè năm nay vươn đến thành tích này.

Truyền thông Hoa ngữ đánh giá Triệu Lộ Tư chính là nhân tố đã Vụng Trộm Không Thể Giấu trở mình. Từ một bộ phim gây tranh cãi vì nội dung cũ, kịch bản thiếu logic, thậm chí một biên kịch có tiếng còn yêu cầu gỡ phim vì cho rằng không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, về sau, nhờ sức hút của Triệu Lộ Tư, bộ phim nhận được nhiều thiện cảm của người xem hơn.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Triết Viễn sắp sửa 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi trong dự án Cây Ô Liu Màu Trắng. Dân tình đã phản đối dữ dội trước màn kết hợp này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vung-trom-khong-the-giau-cua-trieu-lo-tu-va-tran-triet-vien-tiep-tuc-lap-thanh-tich-ky-luc-599014.html