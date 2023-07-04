Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ 'công khai' hẹn hò trên mạng xã hội vì 'không thể giấu' được khán giả

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện đang gây sốt cộng đồng mọt phim Hoa ngữ kể từ khi lên sóng đến nay. Bên cạnh những tình tiết trong phim thì chemistry ngọt ngào của cặp đôi luôn khiến dân tình vô cùng thích thú.

Mới đây, mạng xã hội một phen hú hét trước màn ‘công khai’ tình cảm của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trên mạng xã hội. Theo đó, Đoàn Gia Hứa (nhân vật của Trần Triết Viễn) đã đăng ảnh tình tứ của mình với Tang Trĩ (nhân vật của Triệu Lộ Tư) trên siêu thoại kèm theo dòng trạng thái: “Không thể giấu nữa rồi”. Ngay lập tức, Tang Trĩ cũng tiếp ứng và đăng ảnh tình tứ của mình cùng Đoàn Gia Hứa: “Không thèm giấu nữa đâu”.

Được biết, bộ phim đang bước vào giai đoạn yêu đương nồng cháy của hai nhân vật chính. Chính vì thế, màn ‘thả thính’ nhau của cặp đôi chính khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích. Thậm chí, họ còn ‘đẩy thuyền’ Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn hẹn hò thật ở ngoài đời.

Trước đó, khán giả đã được một phen lụi tim trước loạt ảnh tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn quảng bá cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong ảnh, cặp đôi gây chú ý khi có màn tương tác khá ăn ý, trao nhau những ánh mặt và cử chỉ tình tứ. Khán giả khen cặp đôi tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ, tự nhiên.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.