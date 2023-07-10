Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế

Sao quốc tế 10/07/2023 14:07

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã chính thức khép lại nhưng vẫn tiếp tục lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đã chính thức khép lại sau chặng đường 25 tập lên sóng. Khán giả đã có một mùa hè đáng nhớ với chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế - Ảnh 1

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được Netflix mua bản quyền lại. Chỉ vài ngày lên sóng tại một số quốc gia trên thế giới, bộ phim đã đứng thứ 13 Top TV Shows trên Netflix thế giới. Đồng thời trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng đứng top 1 trên Netflix Đài Loan, top 3 trên Netflix Philippines. Phim cũng dự kiến sẽ được phát hành tại hơn 190 quốc gia trên thế giới tại nền tảng Netflix.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế - Ảnh 2

Mặc dù Vụng Trộm Không Thể Giấu đạt nhiều thành tích tốt, cái kết viên mãn khi Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cầu hôn Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè nhưng cái kết này vẫn không làm hài lòng người hâm mộ. Theo đó, trên nhiều diễn đàn phim, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối, hụt hẫng vì kết phim hai nhân vật chính Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ vẫn không có một đám cưới trong mơ nào.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế - Ảnh 3

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

Vượt mặt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, nam chính Khi Anh Chạy Về Phía Em chính thức trở thành diễn viên thu về nhiều fan hâm mộ nhất tháng 6

Vượt mặt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, nam chính Khi Anh Chạy Về Phía Em chính thức trở thành diễn viên thu về nhiều fan hâm mộ nhất tháng 6

Ngoài dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đang gây sốt cộng đồng mạng thì dự án Khi Anh Chạy Về Phía Em có cùng đề tài tình yêu thanh xuân cũng được chú ý không kém. Đặc biệt là vai diễn Trương Lục Nhượng của Chu Dực Nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng Trộm Không Thể Giấu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vượt mặt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, nam chính Khi Anh Chạy Về Phía Em chính thức trở thành diễn viên thu về nhiều fan hâm mộ nhất tháng 6

Vượt mặt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, nam chính Khi Anh Chạy Về Phía Em chính thức trở thành diễn viên thu về nhiều fan hâm mộ nhất tháng 6

Bị soi ra sử dụng đồ giả trong phim, 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư có hành động khiến dân tình 'cười xỉu'

Bị soi ra sử dụng đồ giả trong phim, 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư có hành động khiến dân tình 'cười xỉu'

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch

Trước khi bùng nổ chemistry với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn từng gây sốt với loạt khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'tình đầu màn ảnh' Lý Lan Địch

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Mái tóc dài của Triệu Lộ Tư khiến ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu gặp khó khăn khi quay cảnh 'thân mật' của cặp đôi chính

Mái tóc dài của Triệu Lộ Tư khiến ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu gặp khó khăn khi quay cảnh 'thân mật' của cặp đôi chính

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 56 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn