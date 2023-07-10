Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã chính thức khép lại sau chặng đường 25 tập lên sóng. Khán giả đã có một mùa hè đáng nhớ với chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng đứng top 1 trên Netflix Đài Loan, top 3 trên Netflix Philippines. Phim cũng dự kiến sẽ được phát hành tại hơn 190 quốc gia trên thế giới tại nền tảng Netflix.

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được Netflix mua bản quyền lại. Chỉ vài ngày lên sóng tại một số quốc gia trên thế giới, bộ phim đã đứng thứ 13 Top TV Shows trên Netflix thế giới. Đồng thời trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global.

Mặc dù Vụng Trộm Không Thể Giấu đạt nhiều thành tích tốt, cái kết viên mãn khi Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cầu hôn Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè nhưng cái kết này vẫn không làm hài lòng người hâm mộ. Theo đó, trên nhiều diễn đàn phim, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối, hụt hẫng vì kết phim hai nhân vật chính Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ vẫn không có một đám cưới trong mơ nào.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.