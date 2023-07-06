Cho tới thời điểm hiện tại, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đang làm mưa làm gió trong cộng đồng mọt phim Hoa ngữ. Lấy đề tài ngôn tình thanh xuân quen thuộc nhưng bộ phim vẫn khiến khán giả không giảm được nhiệt theo dõi vì những tình tiết quá đỗi ngọt ngào, thú vị.

Mới đây, dân tình phát sốt trước phân cảnh thân mật ‘mắc tóc vào cúc áo’ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Phân cảnh này trên phim lãng mạn bao nhiêu thì cảnh hậu trường lại khiến dân tình không khỏi ‘cười ra nước mắt’.

Theo đó, phân cảnh này phải quay đi quay lại nhiều lần do mái tóc dài của Triệu Lộ Tư là nguyên nhân gây khó khăn khi quay phim. Được biết, Triệu Lộ Tư sở hữu một mái tóc dài nên khi quay cảnh ‘mắc tóc vào cúc áo’, khoảng cách của cô nàng và Trần Triết Viễn trở nên quá xa, không thể tiếp tục diễn cảnh thân mật được.

Bên cạnh đó, chất tóc của Triệu Lộ Tư quá mượt, chỉ cần rút nhẹ là tóc rơi ra, không thể mắc lại ở cúc áo của Trần Triết Viễn. Thế nên, để giải quyết vấn đề này, Triệu Lộ Tư đã phải dùng biện pháp ‘thủ công’ là quấn vài vòng tóc xung quanh chiếc cúc áo. Chính nhờ thế mà tóc mới không bị rớt ra trong quá trình diễn phân cảnh đó.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.