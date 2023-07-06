Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 06/07/2023 14:05

Mới đây, các fan hâm mộ đã soi ra được ý nghĩa thực sự về biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Dù từng đối mặt với nhiều tranh cãi và thậm chí bị yêu cầu gỡ bỏ nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu do Trần Triết ViễnTriệu Lộ Tư đóng chính vẫn là tác phẩm ngôn tình đình đám nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng về nhiệt theo dõi của khán giả.

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1

Mới đây, các fan hâm mộ vừa mới soi ra được một chi tiết cài cắm đầy ý nghĩa của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, có một phân cảnh cho thấy biển số xe của nhân vật Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) có số hiệu 'D34520'. Con số này được dân tình lý giải có nghĩa là ‘Đoàn Gia Hứa yêu Tang Trĩ”. Cụ thể, D là viết tắt của tên Đoàn Gia Hứa (phiên âm tiếng Trung: Duan Jiaxu), 34 là đồng âm tên Tang Trĩ (phiên âm  tiếng Trung: Sang Zhi), còn ‘520’ đồng âm với ‘anh yêu em’ (phiên âm tiếng Trung: Wo ai ni).

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Nhiều khán giả đã không ngớt lời khen ngợi dành cho đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vì sự tinh tế, có tâm trong từng chi tiết nhỏ nhặt. Chính vì thế, bộ phim luôn giữ nhiệt xem ngày càng tăng trưởng không ngừng.

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3

Trước đó, có thông tin nhờ bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã giúp thúc đẩy du lịch ở Hạ Môn (Trung Quốc). Theo đó, trong phim có nhiều bối cảnh được quay ở Hạ Môn đã trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội xứ Trung.

Được biết, theo Trung tâm thăm dò khoa học công nghệ Thành Nghị Hạ Môn cho biết số lượng khách du lịch đến check in tại các địa điểm ở Hạ Môn, đặc biệt là những nơi giống bối cảnh trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu tăng gấp đôi so với năm trước.

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 4

Không những thế, những vật dụng, trang phục mà Triệu Lộ Tư sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên. Điều này đã giúp các nhãn hàng bán được sản phẩm với số lượng tăng mạnh.

Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 5Dân tình phát sốt trước ý nghĩa biển số xe của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 6

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Sau khi hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cho đến Vụng Trộm Không Thể Giấu đang gây sốt ở hiện tại, cặp ‘mẹ - con’ Tăng Lê và Triệu Lộ Tư luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú và trầm trồ.

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