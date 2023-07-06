Dù từng đối mặt với nhiều tranh cãi và thậm chí bị yêu cầu gỡ bỏ nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu do Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư đóng chính vẫn là tác phẩm ngôn tình đình đám nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng về nhiệt theo dõi của khán giả.

Mới đây, các fan hâm mộ vừa mới soi ra được một chi tiết cài cắm đầy ý nghĩa của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, có một phân cảnh cho thấy biển số xe của nhân vật Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) có số hiệu 'D34520'. Con số này được dân tình lý giải có nghĩa là ‘Đoàn Gia Hứa yêu Tang Trĩ”. Cụ thể, D là viết tắt của tên Đoàn Gia Hứa (phiên âm tiếng Trung: Duan Jiaxu), 34 là đồng âm tên Tang Trĩ (phiên âm tiếng Trung: Sang Zhi), còn ‘520’ đồng âm với ‘anh yêu em’ (phiên âm tiếng Trung: Wo ai ni).

Nhiều khán giả đã không ngớt lời khen ngợi dành cho đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vì sự tinh tế, có tâm trong từng chi tiết nhỏ nhặt. Chính vì thế, bộ phim luôn giữ nhiệt xem ngày càng tăng trưởng không ngừng.

Trước đó, có thông tin nhờ bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã giúp thúc đẩy du lịch ở Hạ Môn (Trung Quốc). Theo đó, trong phim có nhiều bối cảnh được quay ở Hạ Môn đã trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội xứ Trung.

Được biết, theo Trung tâm thăm dò khoa học công nghệ Thành Nghị Hạ Môn cho biết số lượng khách du lịch đến check in tại các địa điểm ở Hạ Môn, đặc biệt là những nơi giống bối cảnh trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu tăng gấp đôi so với năm trước.

Không những thế, những vật dụng, trang phục mà Triệu Lộ Tư sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên. Điều này đã giúp các nhãn hàng bán được sản phẩm với số lượng tăng mạnh.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.