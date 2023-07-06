Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Sau khi hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cho đến Vụng Trộm Không Thể Giấu đang gây sốt ở hiện tại, cặp ‘mẹ - con’ Tăng Lê và Triệu Lộ Tư luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú và trầm trồ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Tăng Lê khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xao trước vẻ đẹp kinh diễm của nữ diễn viên. Mặc dù đã bước sang độ tuổi U50 nhưng Tăng Lê vẫn là đại mỹ nhân khiến bao người không thể rời mắt mỗi lần xuất hiện.

Đáng chú ý, loạt ảnh này được đích thân ‘con gái cưng’ Triệu Lộ Tư ‘đích thân’ chụp cho ‘mẹ yêu’. Netizen không khỏi thích thú trêu đùa Tăng Lê có được đứa con gái ‘đáng đồng tiền bát gạo.

Nếu như trong Tinh Hán Xán Lạn, Tăng Lê vào vai người mẹ có vẻ ngoài nghiêm khắc, bên trong hết lòng yêu thương Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), còn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu thì ngược lại, người đẹp là người phụ nữ hiền lành chiều chuộng anh em Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) hết mực.

Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn biết đến với mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá thân thiết, thường xuyên gặp gỡ mỗi khi có thời gian. Tình cảm thân thiết của ‘hai mẹ con’ có từ những ngày quay bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Cả hai thường chụp những bức ảnh ngộ nghĩnh với nhau sau giờ nghỉ ngơi, hay nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Dù chênh lệch tuổi giữa hai người khá lớn nhưng ở họ không hề có khoảnh cách tuổi tác. Đặc biệt, với tính cách hòa đồng, sự dễ thương của Triệu Lộ Tư thì việc Tăng Lê yêu quý cô cũng là điều hiển nhiên.