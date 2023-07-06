Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Sao quốc tế 06/07/2023 11:06

Sau khi hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cho đến Vụng Trộm Không Thể Giấu đang gây sốt ở hiện tại, cặp ‘mẹ - con’ Tăng Lê và Triệu Lộ Tư luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú và trầm trồ.

Sau khi hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cho đến Vụng Trộm Không Thể Giấu đang gây sốt ở hiện tại, cặp ‘mẹ - con’ Tăng LêTriệu Lộ Tư luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú và trầm trồ.

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Tăng Lê khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xao trước vẻ đẹp kinh diễm của nữ diễn viên. Mặc dù đã bước sang độ tuổi U50 nhưng Tăng Lê vẫn là đại mỹ nhân khiến bao người không thể rời mắt mỗi lần xuất hiện.

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 2Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 3

Đáng chú ý, loạt ảnh này được đích thân ‘con gái cưng’ Triệu Lộ Tư ‘đích thân’ chụp cho ‘mẹ yêu’. Netizen không khỏi thích thú trêu đùa Tăng Lê có được đứa con gái ‘đáng đồng tiền bát gạo.

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 4

Nếu như trong Tinh Hán Xán Lạn, Tăng Lê vào vai người mẹ có vẻ ngoài nghiêm khắc, bên trong hết lòng yêu thương Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), còn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu thì ngược lại, người đẹp là người phụ nữ hiền lành chiều chuộng anh em Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) hết mực.

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 5Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 6

Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn biết đến với mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá thân thiết, thường xuyên gặp gỡ mỗi khi có thời gian. Tình cảm thân thiết của ‘hai mẹ con’ có từ những ngày quay bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Cả hai thường chụp những bức ảnh ngộ nghĩnh với nhau sau giờ nghỉ ngơi, hay nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 7Nhan sắc 'mẹ' của Triệu Lộ Tư qua ống kính của 'con gái cưng' khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh 8

Dù chênh lệch tuổi giữa hai người khá lớn nhưng ở họ không hề có khoảnh cách tuổi tác. Đặc biệt, với tính cách hòa đồng, sự dễ thương của Triệu Lộ Tư thì việc Tăng Lê yêu quý cô cũng là điều hiển nhiên.

 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tiếp tục lập thành tích kỷ lục

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tiếp tục lập thành tích kỷ lục

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính tiếp tục lập thành tích khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tăng Lê Vụng Trộm Không Thể Giấu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tiếp tục lập thành tích kỷ lục

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tiếp tục lập thành tích kỷ lục

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều?

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều?

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ 'công khai' hẹn hò trên mạng xã hội vì 'không thể giấu' được khán giả

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ 'công khai' hẹn hò trên mạng xã hội vì 'không thể giấu' được khán giả

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'cứu tinh' cho du lịch Hạ Môn của Trung Quốc

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'cứu tinh' cho du lịch Hạ Môn của Trung Quốc

Dân tình phát sốt trước loạt khoảnh khắc tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn

Dân tình phát sốt trước loạt khoảnh khắc tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn được nền tảng Youku 'cưng chiều' làm một việc?

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn được nền tảng Youku 'cưng chiều' làm một việc?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 18 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 48 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 54 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 5 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu