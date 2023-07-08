Vượt mặt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, nam chính Khi Anh Chạy Về Phía Em chính thức trở thành diễn viên thu về nhiều fan hâm mộ nhất tháng 6

Ngoài dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đang gây sốt cộng đồng mạng thì dự án Khi Anh Chạy Về Phía Em có cùng đề tài tình yêu thanh xuân cũng được chú ý không kém. Đặc biệt là vai diễn Trương Lục Nhượng của Chu Dực Nhiên .

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nam diễn viên Chu Dực Nhiên đã chính thức trở thành nam diễn viên thu về nhiều fans nhất trong tháng 6/2023 với hơn 2 triệu người theo dõi mới trên tài khoản Weibo cá nhân. Trong khi đó, Trần Triết Viễn là 1,777 triệu và của Triệu Lộ Tư là 1,034 triệu.

Không những thế, các video về Chu Dực Nhiên trên Bilibili cũng leo lên top đầu với hàng triệu lượt truy cập. Ngoài ra, số tạp chí Figaro Men do Chu Dực Nhiên đứng bìa cũng đã bán ra hơn 27 ngàn bản - một thành tích đáng mừng cho một diễn viên trẻ thuộc thế hệ 10x.

Chu Dực Nhiên bước chân vào làng giải trí với vai trò ca hát. Năm 2018, anh chàng chính thức chuyển hướng sang diễn xuất với bộ phim điện ảnh Mau Đưa Anh Trai Tôi Đi Đi. Anh còn gây chú ý khi có màn hợp tác với đàn chị Châu Tấn trong Tiểu Mẫn Gia. Đây là tác phẩm giúp anh khẳng định được năng lực khi không hề bị đuối sức dù phải diễn chung với Châu Tấn.

Chỉ mới gia nhập làng giải trí vài năm qua, nhưng anh liên tiếp có những bộ phim tốt được phát sóng. Dù chỉ xuất hiện với vai phụ nhưng Chu Dực Nhiên vẫn tạo được điểm nhấn nhất định.

Mặc dù có nhiều vai diễn ấn tượng nhưng phải đến khi đóng chính trong Khi Anh Chạy Về Phía Em, Chu Dực Nhiên mới thật sự ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Sở hữu gương mặt sáng đậm chất nam chính thanh xuân vườn trường, Chu Dực Nhiên hứa hẹn sẽ trở thành một diễn viên tiềm năng trong tương lai.