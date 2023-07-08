Bị soi ra sử dụng đồ giả trong phim, 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư có hành động khiến dân tình 'cười xỉu'

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức khép lại sau 25 tập phim. Bộ phim kết thúc viên mãn khi Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cầu hôn Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân và được cô đồng ý. Mặc dù đã kết thúc nhưng những bí mật hậu trường của bộ phim vẫn được khán giả quan tâm.

Mới đây, một khán giả của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã soi ra được một điều bất thường trong chiếc máy ảnh của nhân vật Đoàn Gia Hứa tặng cho Tang Trĩ trong ngày sinh nhật. Theo đó, khán giả pháy hiện thực tế chiếc máy ảnh này chỉ là một chiếc hộp đen được cải tạo lại thành máy ảnh nhờ phần đèn flash màu vàng ngay trên ống kính.

Sau khi vụ việc này được lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng, đích thân nam chính Trần Triết Viễn đã đăng tải liền trên trang Weibo của nhân vật Đoàn Gia Hứa rằng mình bị lừa mua máy ảnh giả nên phải mua cái mới tặng cho Tang Trĩ. Theo đó, nội dung anh chàng đăng tải như sau: "Tui hận! Phải mua cái mới cho Chỉ Chỉ thôi", "Chỉ Chỉ, anh bị lừa gòi. Bảo sao ảnh em chụp cho anh lại mờ thế". Hành động ‘nhập tâm’ vào phim của Trần Triết Viễn đã khiến dân tình một phen cười nghiêng ngã.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.