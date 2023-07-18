Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn

Sao quốc tế 18/07/2023 15:06

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu Triệu Lộ Tư có tương lai rộng mở hơn khi nhiều dự án sẽ mời cô tham gia sắp tới. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng lại ‘mất điểm’ với khán giả khi lại từ chối tham gia đóng chính 2 dự án lớn.

Sau thất bại của Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư đã phần nào gỡ điểm với khán giả ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Truyền thông nhận định từ thành công của phim này Triệu Lộ Tư có tương lai rộng mở hơn khi nhiều dự án sẽ mời cô tham gia sắp tới.

Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, Triệu Lộ Tư lại ‘mất điểm’ với khán giả khi lại từ chối tham gia đóng chính 2 dự án lớn. Theo đó, trên trang cá nhân, đạo diễn Dương Hiểu Bồi đã trả lời bình luận của fan Triệu Lộ Tư là đã gửi kịch bản hai bộ phim Tự Cẩm và Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ mời Triệu Lộ Tư đóng chính. Điều bất ngờ là nữ diễn viên đã bất ngờ từ chối đóng chính cả hai dự án này.

Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn - Ảnh 2

Nhiều khán giả vô cùng bức xúc với điều này. Được biết, tác phẩm được chuyển thể của Cố Mạn chưa từng hết nhiệt, thậm chí không thể flop. Chính vì thế, họ cho rằng Triệu Lộ Tư ‘chảnh chọe’ từ chối một cơ hội màu mỡ như vậy.

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng nội dung Tự Cẩm giống Tinh Hán Xán Lạn, còn Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ có nhiều điểm tương đồng với Vụng Trộm Không Thể Giấu. Thế nên, việc Triệu Lộ Tư từ chối đóng chính hai tác phẩm trên sẽ tránh cho nữ diễn viên trẻ bị trùng lặp đề tài, dễ đi vào lối mòn diễn xuất.

Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn - Ảnh 3Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn - Ảnh 4

Chính vì thế, không ít khán giả hóng đợi màn tái xuất của Triệu Lộ Tư trong một dự án mới có nội dung lẫn diễn xuất bức phá hơn trong tương lai.

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