Ảnh chung khung hình của 'người tình' và 'anh trai' Triệu Lộ Tư gây sốt cộng đồng mạng

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn của cặp đôi chính sau 25 tập lên sóng. Khán giả đã vô cùng thích thú trước chemistry bùng nổ của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn và còn ‘đẩy thuyền’ cặp đôi này ở dự án tiếp theo.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của cặp đôi ‘em rể - anh vợ’ Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên. Có thể thấy, cả hai tạo dáng chụp ảnh khá ăn ý, thậm chí còn tương tác với nhau rất nhiệt tình. Sau khi hợp tác trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, mối quan hệ của Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên đã thân thiết nay lại càng thân thiết hơn.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn ‘đẩy thuyền’ 2 anh chàng này, thậm chí còn lôi Triệu Lộ Tư vào cuộc. Cộng đồng mạng đã trêu đùa rằng hóa ra Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) lại chính là ‘kẻ thứ ba’ xen vào mối tình ‘vụng trộm’ của cặp đôi Tang Diên (Mã Bá Khiên) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn).

Được biết, trước khi trở thành mối quan hệ 'anh em chí cốt', 'em rể - anh vợ' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Thám Tử Phố Tàu lên sóng năm 2020. Thậm chí, những hình ảnh giả gái của 2 anh chàng này trên phim cũng gây sốt thời gian gần đây vì vô cùng tấu hài và được cho là ‘hình ảnh đáng để quên đi’ của 2 anh chàng.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.