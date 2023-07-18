Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức mở điểm douban. Nhiều fan hâm mộ vô cùng thất vọng với số điểm phim nhận được.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã chính thức khép lại sau chặng đường 25 tập lên sóng. Bộ phim đạt nhiều thành tích bùng nổ, liên tục đứng top đầu trên các bảng xếp hạng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức mở điểm douban 6.7 điểm với hơn 110 ngàn lượt đánh giá, chủ yếu là 3 sao. Nhiều khán giả cho rằng đây là số điểm khá thấp đối với thể loại phim ngôn tình dù bộ phim có nhiệt xem cao lẫn tên tuổi diễn viên chính nổi tiếng.

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu chỉ có điểm nhiệt cao nhờ tên tuổi của Triệu Lộ Tư có nhiều fan khủng. Hơn nữa, bộ phim chiếu vào dịp hè, lại là nội dung thanh xuân nên thu hút nhiều đối tượng khán giả trẻ.

Tuy nhiên, ngay từ khi lên sóng bộ phim gây tranh cãi vì nội dung cũ, kịch bản thiếu logic, thậm chí một biên kịch có tiếng còn yêu cầu gỡ phim vì cho rằng không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bị chê một màu, không có điểm nổi bật. Thậm chí, những tập đầu lên sóng, khán giả còn dành nhiều lời khen ngợi diễn xuất của nam phụ Mã Bá Khiên hơn hẳn cặp chính. Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

'Mẹ ruột' của Triệu Lộ Tư khoe ảnh có đủ mặt thành viên gia đình nhưng nó lạ lắm! Mới đây, nữ diễn viên Tăng Lê - người thủ vai mẹ của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) – đã khoe ảnh có đủ mặt các thành viên gia đình họ Tang trong Vụng Trộm Không Thể Giấu nhưng nó lạ lắm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vung-trom-khong-the-giau-cua-trieu-lo-tu-va-tran-triet-vien-khien-fan-that-vong-khi-mo-iem-douban-602971.html