Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ bất ngờ nhận 'quả ngọt' dù chưa có lịch lên sóng

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng vừa qua, địa vị của Triệu Lộ Tư được củng cố trở lại vì loạt thất bại của dự án Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) và Hậu Lãng. Được biết, cô nàng còn có dự án cổ trang Thần Ẩn đang chờ đợi được lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Dù chưa có lịch lên sóng chính thức nhưng thành tích này là một minh chứng cho thấy khả năng hút nhiệt lớn của Triệu Lộ Tư với những sản phẩm có cô nàng góp mặt.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.