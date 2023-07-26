'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh công khai ảnh tình tứ cùng 'trai lạ', người này từng là 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư?

Có thể thấy, loạt ảnh đã khiến dân tình phấn khích trước visual đẹp mãn nhãn của cặp đôi. Bên cạnh đó, khoảnh khắc ôm ấp đầy tình tứ, ánh mắt trao nhau đầy mật ngọt của cặp đôi ngập tràn chemistry. Chính vì thế nhiều khán giả đã cực kỳ mong chờ phim nhan chóng có lịch lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc tình tứ của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu trên tạp chí Grazia số mới để quảng bá cho phim Bảy Kiếp May Mắn .

Trước đó, có tin đồn bộ phim bất ngờ bị trả về xét duyệt lần nữa nên phải chờ khá lâu mới có cơ hội được lên sóng. Tuy nhiên, gần đây, bộ phim đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng IQIYI. Chính vì tin vui này đã đập tan nỗi lo của các fan hâm mộ và tiếp tục bật chế độ hóng chờ bộ phim đượ trình làng.

Được biết, lần hợp tác giữa Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt nhận được sự chú ý từ netizen. Bên cạnh ý kiến mong đợi với tạo hình ổn của dàn diễn viên thì cũng có nhiều khán giả cho rằng diễn xuất mới là điều gây tranh cãi.

Đinh Vũ Hề là nam diễn viên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai nam chính trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Với vai diễn Hàn Thước đóng cặp cùng Triệu Lộ tư, tên tuổi của anh vụt sáng và được đông đảo được khán giả biết đến.

Về nữ chính Dương Siêu Việt, cô nàng đã được thử sức với nhiều vai diễn trong Tương Dạ 2, Trường An Nặc,… Trong việc thử sức với nghiệp diễn, diễn xuất của cô nàng được nhận xét là còn nhiều khuyết điểm, cần phải hoàn thiện nhiều.

Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt còn quá non nớt, khó có thể bộc lộ được tính cách nhân vật chính trong phim. Đặc biệt là nữ chính Dương Siêu Việt, phần lớn khán giá lo ngại diễn xuất không có nhiều tiến bộ, ánh mắt không có hồn hay diễn xuất thường xuyên quá lố. Tuy nhiên, một số khán giả khác mong chờ phim sớm lên sóng để cho hai diễn viên này ‘một cơ hội’, xem họ có tiến bộ về diễn xuất hơn hay chưa.

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?