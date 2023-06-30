Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng'

Sao quốc tế 30/06/2023 10:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính đã nhận được tin vui lớn sau loạt ‘kiếp nạn’ đeo bám.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ HềDương Siêu Việt đóng chính đã nhận được tin vui lớn sau loạt ‘kiếp nạn’ đeo bám. Theo đó, bộ phim đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng IQIYI.

Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 1

Thông tin này khiến cho nhiều fan hâm mộ bộ phim thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hóng chờ tin tức về lịch phát sóng. Trước đó, có thông tin bộ phim bất ngờ bị trả về xét duyệt lần nữa nên phải chờ khá lâu mới có cơ hội được lên sóng. Tuy nhiên nguồn tin này vẫn chưa có sự xác nhận của phía đoàn phim.

Ngay từ khi có thông tin hợp tác cho đến khi tung trailer bộ phim, cặp đôi Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt nhận được sự chú ý từ netizen. Dự án tiên hiệp này được nhận xét là có cốt truyện hay, tạo hình cực bắt mắt.

Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 2

Mãn nhãn phần hình nhưng diễn xuất của cặp đôi chính là điều khiến khán giả e ngại. Họ cho rằng diễn xuất của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt còn quá non nớt, khó có thể bộc lộ được tính cách nhân vật Vân Tường,Sơ Không. Tuy nhiên, một số khán giả khác mong chờ phim sớm lên sóng để cho hai diễn viên này ‘một cơ hội’, xem họ có tiến bộ về diễn xuất hơn hay chưa.

Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt bất ngờ thoát 'kiếp nạn', nhận được tin vui 'khủng' - Ảnh 3

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

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