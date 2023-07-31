Lộ ảnh quá khứ với giao diện bad boy của 'người tình màn ảnh' Dương Tử, khác xa một trời một vực với hiện tại

Những ngày qua, bộ phim Trường Tương Tư đang thu hút được nhiều sự chú ý khi lên sóng. Nhờ vào thành công của bộ phim, cặp đôi Dương Tử và Đặng Vi hiện tại cũng nhận được sự yêu quý của đông đảo khán giả bởi sự đẹp đôi và diễn xuất ăn ý. Nếu như Dương Tử được đánh giá cao vì có lối diễn xuất tiến bộ hay nhan sắc cải thiện thì Đặng Vi lại gây chú ý vì gương mặt điển trai và phản ứng hóa học ngọt ngào với nữ đỉnh lưu 90.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại loạt ảnh trong quá khứ của Đặng Vi. Khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng của Tiêu Lẫm trong Trường Nguyệt Tẫn Minh hay Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư, Đặng Vi của quá khứ lại là một chàng trai mang giao diện đậm chất bad boy.

Xuất thân là sinh viên khoa Múa của Trung Hý, Đặng Vi có gu ăn mặc thời trang và lối sống khá phóng khoáng. Nam diễn viên tự tin thử sức với nhiều phong cách, nhuộm tóc sáng, đeo khuyên tai và có cả hình ảnh hút thuốc

Nhiều khán giả vô cùng thích thú với giao diện trong quá khứ của anh chàng. Họ cho rằng anh chàng dù cấu hình bad boy hay good boy nhưng nét điển trai không đổi. Thậm chí, một số người còn đề cử anh chàng vào vai Tang Diên trong Khó Dỗ Dành.

Được biết, trong dự án Trường Tương Tư, Đặng Vi vào vai Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh, một chàng trai từng phải chịu vô số cực hình, tưởng như sẽ mất mạng nhưng rồi lại được Văn Tiểu Lục (Dương Tử) cứu sống.

Sau những biến cố, anh tạm thời ở lại Hồi Xuân Đường với thân phận Diệp Thập Thất và dần trở nên thân thiết với Văn Tiểu Lục. Diệp Thập Thất rất quan tâm Văn Tiểu Lục và luôn dịu dàng với cô. Chính vì thế, nhân vật này đang rất được lòng khán giả.