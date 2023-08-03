Lạp Tội Đồ Giám là dự án vinh dự giành giải phim truyền hình chiếu mạng xuất sắc nhất tại lễ trao giải Truyền hình Châu Á lần thứ 27 vào cuối năm 2022. Khác với nhiều phim chiếu mạng phát sóng cùng năm, phim này chọn đề tài trinh thám, pháp y, hình sự phá án. Dù dự án không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng mà chọn những người có thực lực như Đàn Kiện Thứ , Kim Thế Giai...

Những ngày qua, có thông tin dự án Lạp Tội Đồ Giám đang có kế hoạch sản xuất tiếp phần 2. Theo đó, nam chính sẽ vẫn giữ nguyên Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai,… Đáng chú ý, có thông tin Vương Sở Nhiên sẽ được mời vào vai nữ chính trong dự án này và có khả năng cao là để ghép tuyến tình cảm với Đàn Kiện Thứ.

Trước đó, Vương Sở Nhiên từng hợp tác với Đàn Kiện Thứ trong Tình Yêu Có Khói Lửa nên khả năng sẽ hút được fan couple. Tuy nhiên, thông tin này hiện đang gặp phải tranh cãi gay gắt từ cư dân mạng.

Nhiều khán giả cho rằng Vương Sở Nhiên hiện tại đang bị khán giả ghẻ lạnh vì scandal gần đây nên dự án nào dám mời cô nàng tham gia đóng chính thì thật can đảm. Bên cạnh đó, họ còn khẳng định dự án này chỉ cần song nam chủ Đàn Kiện Thứ với Kim Thế Giai phá án nên không cần nữ chính.

Giữa tin đồn dự án định thêm nữ chính, biên kịch của Lạp Đồ Tội Giám phần 1 bất ngờ đăng bài xác nhận không tham gia trong phần 2 vì bất đồng quan điểm. Vì vậy, thông tin thêm nữ chính lại càng được khẳng định là sự thật. Ngoài Vương Sở Nhiên, Tăng Thuấn Hy cũng sẽ trở thành cameo cho Lạp Tội Đồ Giám 2.

Ở phần trước, Đàn Kiện Thứ vào vai Thẩm Dực - một họa sĩ nổi tiếng với khả năng vẽ truyền thần kỳ tài. Chấp nhận rời bỏ công việc giảng viên đầy triển vọng tại học viện mỹ thuật, theo lời mời từ cục cảnh sát Hải Thành, Thẩm Dực quyết định thử sức với nghề phác họa chân dung nghi phạm.

Ẩn bên dưới tính cách cầu toàn, có phần lạnh lùng, kiêu ngạo, Thẩm Dực thực chất là chàng trai có một tâm hồn nhạy cảm. Anh luôn ôm trong mình nỗi ám ảnh và đau khổ vì khả năng hội họa của mình nhiều năm về trước đã vô tình dẫn đến cái chết của viên cảnh sát hình sự tên Lôi Nhất Phỉ. Sự kiện này đã thúc đẩy Thẩm Dực dấn thân vào con đường họa sĩ pháp y. Chỉ với giấy vẽ, cây bút chì và khả năng quan sát sắc bén, Thẩm Dực liên tục phá thành công những vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.Từ đó, những bí ẩn đáng sợ về cái chết của Nhất Phỉ dần dần được hé mở.