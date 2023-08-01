Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn chê bai người khác giống 'phù thủy' nhưng vẫn bị netizen soi ra sơ hở

Sao quốc tế 01/08/2023 10:07

Mới đây, một blogger bất ngờ tố Vương Sở Nhiên có cách hành xử và lời nói chê bai người khác giống 'phù thủy'. Mặc dù phía cô nàng đã lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn bị netizen soi ra sơ hở.

Sau khi dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi thất bại thảm hại, nữ chính Vương Sở Nhiên gặp phải làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có, thậm chí khiến nhãn hàng phải ‘quay lưng’.

Mới đây, một blogger bất ngờ tố Vương Sở Nhiên có cách hành xử và lời nói chê bai người khác. Theo đó, vào ngày 22/7, người này đã gặp Vương Sở Nhiên đang quay quảng cáo cho một thương hiệu trà sữa. Khi đang chuẩn bị ra về, Vương Sở Nhiên đã nhìn về phía blogger này và nói: "Sợ quá, trông như phù thủy ấy". Người này cho rằng sao nữ này đã chê bai mình vì hướng nhìn đó chỉ có mình cô mặc đồ đen và đeo khẩu trang kín mít, còn lại nhân viên trong tiệm đều mặc đồ trắng.

Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn chê bai người khác giống 'phù thủy' nhưng vẫn bị netizen soi ra sơ hở - Ảnh 1

Sau khi đăng bài bóc phốt lên weibo, ekip cửa hàng đã dùng quân bài tình cảm, yêu cầu người này xóa bài và không đưa ra một lời giải thích nào. Đến tối ngày 30/7 khi bài bốc phốt trở nên viral, chủ cửa hàng mới gửi tin nhắn cho blogger này và nói rằng đây chỉ là hiểu lầm.

Tuy nhiên, hình ảnh Vương Sở Nhiên trong bài post của blogger này đã được xác nhận là có outfit giống với ảnh nhá hàng gương mặt thương hiệu mới của thương hiệu trà sữa này. Sau khi đăng ảnh, nhãn hàng đã phải xóa đi vì vấp phải tranh cãi lớn từ cộng đồng mạng.

Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn chê bai người khác giống 'phù thủy' nhưng vẫn bị netizen soi ra sơ hở - Ảnh 2

Mới đây, phòng làm việc Vương Sở Nhiên đã đăng bài phủ nhận những tin đồn thất thiệt gần đây, bao gồm việc ăn cắp tên bạn học, chê bai người khác giống phù thuỷ, có thái độ ngôi sao và cướp vai nữ chính trong Tình Yêu Có Khói Lửa.

Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn chê bai người khác giống 'phù thủy' nhưng vẫn bị netizen soi ra sơ hở - Ảnh 3

Bên cạnh đó, studio bày tỏ: “Trong tương lai, Sở Nhiên sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, cố gắng học hỏi từ các diễn viên xuất sắc hơn, tích cực kiểm điểm bản thân và cư xử với mọi người chừng mực hơn, đồng thời nỗ lực tạo ra nhiều tác phẩm hay hơn cho mọi người.”

Tuy nhiên, có cư dân mạng cho rằng phòng làm việc của Vương Sở Nhiên đã photoshop ảnh chụp cuộc trò chuyện với cô gái trong câu chuyện bị chê giống phù thủy. Theo đó, quanh viền của bong bóng chat có những phần trắng bị thừa, khá giống với dấu vết photoshop thiếu cẩn thận. Hiện tại, phía Vương Sở Nhiên vẫn chưa lên tiếng trước sự việc này.

Trước đó, Vương Sở Nhiên từng được kỳ vọng sẽ là tiểu hoa 95 bùng nổ nhất mùa hè năm nay. Tuy nhiên, vai diễn của cô nàng ở cả Ngọc Cốt Dao và Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đều không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thậm chí, danh tiếng của Vương Sở Nhiên còn có phần đi xuống sau khi yêu Dương Dương ở phim mới. Việc bị khán giả tẩy chay sẽ khiến cô nàng rất khó tiếp cận với các thương vụ khác.

Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn chê bai người khác giống 'phù thủy' nhưng vẫn bị netizen soi ra sơ hở - Ảnh 4

Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn đẩy mạnh tẩy chay Vương Sở Nhiên. Họ yêu cầu phía đoàn làm phim Khánh Dư Niên 2 phải thay thế vai diễn của nàng tiểu Lưu Diệc Phi. Những bộ phim có sự tham gia của sao nữ 95 này cũng gặp nhiều sóng gió.

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