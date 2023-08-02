Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 02/08/2023 13:09

Sự cố gắng chăm chút và không màng đến hình tượng của Dương Tử trong cảnh này cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Dự án Trường Tương Tư đã chính thức lên sóng những ngày qua nhận về nhiều phản hồi tích cực và thành tích bùng nổ. Chính vì thế, những thông tin hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết thú vị liên quan đến cảnh quay nhận nhầm mẹ của nhân vật Văn Tiểu Lục (Dương Tử) trong tập 15. Theo đó, Văn Tiểu Lục đã bị thủ hạ của A Niệm (Đới Lộ Oa) bịt miệng vì dám tùy tiện buông lời trêu chọc Vương Cơ. Tuy nhiên khác với nhiều bộ phim khác, đoàn phim Trường Tương Tư không dùng vải hay khăn tay để bịt miệng mà lại dùng giày cổ trang.

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư - Ảnh 1Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư - Ảnh 2

Được biết, trong hậu trường, Dương Tử đã cầm chiếc giày lên và liên tục tìm cách nhét vào miệng sao cho chân thực mà lại không quá khó chịu. Vì bị nhét chiếc giày to trong thời gian dài nên khi được rút ra, miệng Dương Tử vẫn không thể khép lại hoàn toàn.

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư - Ảnh 3

Dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong nguyên tác nhưng đã được đoàn phim tái hiện lại một cách hoàn hảo. Sự cố gắng chăm chút và không màng hình tượng của Dương Tử trong cảnh này cũng giành được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Trước đó, Dương Tử cũng nhận về nhiều sự khen ngợi khi diễn cảnh ‘nữ cải nam trang’. Nữ diễn viên được nhận xét là ‘diễn như không diễn’ vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Từ cách đi đứng, nói năng đều ra nét ‘đàn ông’. Không những thế, Dương Tử còn hy sinh ‘chịu xấu’, chỉ make up nhẹ và ăn mặc lôi thôi lại dễ dàng gây ấn tượng với khán giả hơn, đúng chất một người đàn ông nghèo nhưng giàu lòng nhân ái.

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư - Ảnh 4Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư - Ảnh 5

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư - Ảnh 6

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đặng Vi đang được khán giả nhiệt liệt ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm, sánh duyên cùng Dương Tử trong dự án Thanh Trâm Hành.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Lộ ảnh quá khứ với giao diện bad boy của 'người tình màn ảnh' Dương Tử, khác xa một trời một vực với hiện tại

Lộ ảnh quá khứ với giao diện bad boy của 'người tình màn ảnh' Dương Tử, khác xa một trời một vực với hiện tại

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 59 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 44 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn