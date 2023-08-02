Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một chi tiết thú vị liên quan đến cảnh quay nhận nhầm mẹ của nhân vật Văn Tiểu Lục ( Dương Tử ) trong tập 15. Theo đó, Văn Tiểu Lục đã bị thủ hạ của A Niệm (Đới Lộ Oa) bịt miệng vì dám tùy tiện buông lời trêu chọc Vương Cơ. Tuy nhiên khác với nhiều bộ phim khác, đoàn phim Trường Tương Tư không dùng vải hay khăn tay để bịt miệng mà lại dùng giày cổ trang.

Dự án Trường Tương Tư đã chính thức lên sóng những ngày qua nhận về nhiều phản hồi tích cực và thành tích bùng nổ. Chính vì thế, những thông tin hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Được biết, trong hậu trường, Dương Tử đã cầm chiếc giày lên và liên tục tìm cách nhét vào miệng sao cho chân thực mà lại không quá khó chịu. Vì bị nhét chiếc giày to trong thời gian dài nên khi được rút ra, miệng Dương Tử vẫn không thể khép lại hoàn toàn.

Dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong nguyên tác nhưng đã được đoàn phim tái hiện lại một cách hoàn hảo. Sự cố gắng chăm chút và không màng hình tượng của Dương Tử trong cảnh này cũng giành được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Trước đó, Dương Tử cũng nhận về nhiều sự khen ngợi khi diễn cảnh ‘nữ cải nam trang’. Nữ diễn viên được nhận xét là ‘diễn như không diễn’ vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Từ cách đi đứng, nói năng đều ra nét ‘đàn ông’. Không những thế, Dương Tử còn hy sinh ‘chịu xấu’, chỉ make up nhẹ và ăn mặc lôi thôi lại dễ dàng gây ấn tượng với khán giả hơn, đúng chất một người đàn ông nghèo nhưng giàu lòng nhân ái.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.