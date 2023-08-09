Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 09/08/2023 09:05

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Dương Tử đã có những chia sẻ sự thật bất ngờ về nhân vật Tiểu Yêu do cô thủ vai.

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Trường Tương Tư luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chính vì thế, dự án liên tục lập nhiều thành tích khủng trong top các bảng xếp hạng.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Dương Tử đã có những chia sẻ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do cô thủ vai. Theo đó, cô cho biết Tiểu Yêu vốn chịu nhiều trắc trở đau khổ nhưng cuối cùng người cứu rỗi cô ấy lại chính là tự bản thân cô ấy. Theo thiết lập bộ phim, khán giả sẽ cảm thấy đây có lẽ là một bộ phim tình cảm bốn chàng trai theo đuổi một cô gái. Tuy nhiên, thật ra hàm ý bên trong không phải như vậy. Tiểu Yêu chưa từng dựa dẫm vào ai. Thậm chí, mọi người gần như đều cảm thấy trong thế giới này bốn chàng trai này đều yêu cô ấy nhưng trên thực tế có thể vào thời khắc mấu chốt tất cả những người bên cạnh đều có thể là người đầu tiên vứt bỏ cô ấy nhưng cô ấy đã tự chữa lành cho mình.

Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư - Ảnh 1

Có thể thấy, nhân vật Tiểu Yêu do Dương Tử đảm nhận mặc dù cũng có nét tính cách hồn nhiên, đáng yêu như các nhân vật trước đây cô từng hóa thân nhưng lại có thêm lối suy nghĩ sâu sắc và thấu hiểu đạo lý. Bộ phim dù là phim cổ trang nhưng lại có thể đúc kết được những tư tưởng hiện đại, nhất là những đạo lý hướng về phụ nữ qua từng tập phát sóng. Theo đó, bộ phim đã gián tiếp truyền tải thông điệp "Đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng" qua câu chuyện về cuộc đời nữ chính Tiểu Yêu.

Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư - Ảnh 2

Có thể nói, Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử lấy lại danh tiếng sau Trầm Vụn Hương Phai và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Thậm chí, cô nàng còn được cho là đã bỏ xa kỳ phùng địch thù của mình là Địch Lệ Nhiệt Ba. Khả năng diễn xuất và nhan sắc của Dương Tử đều thăng hạng thấy rõ ở Trường Tương Tư.

Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư - Ảnh 4

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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