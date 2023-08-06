'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung

Sao quốc tế 06/08/2023 11:02

Mới đây, một blogger đã phát hiện Trương Vãn Ý đã có một phân cảnh 'lật mặt' trong Trường Tương Tư khiến khán giả gợi nhớ đến Lý Thừa Ngân do Trần Tinh Húc thủ vai trong Đông Cung năm nào.

Dự án cổ trang Trường Tương Tư hiện nhận về rất nhiều sự chú ý từ khán giả bởi ‘visual’ đỉnh cao của dàn diễn viên chính và chemistry làm "đốn tim" khán giả của Dương Tử và dàn nam chính trong phim. Trong dàn nam chính của bộ phim, ngoài nhân vật Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) thì nhân vật Thương Huyền do Trương Vãn Ý cũng được đông đảo khán giả chú ý.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh 1

Được biết, nhân vật Thương Huyền là vị vương tử của nước Hiên Viên, cũng chính là biểu ca của Tiểu Yêu. Thuở nhỏ, do hoàn cảnh bắt buộc nên phải chia cắt với Tiểu Yêu, trong lòng y sớm đã luôn chứa đựng hình bóng nàng.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh 2

Mặc dù đã từng có cơ hội được tiếp cận trước, nhưng không ngờ Thương Huyền yêu mà không có được trái tim của người trong lòng. Dưới áp lực thống nhất thiên hạ, anh quyết định quên đi tất cả, nhẫn nhịn chờ thời cơ và không ngừng nỗ lực trong trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng đạt được ý nguyện thống nhất thiên hạ.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh 3

Chính vì tính cách có phần lạnh lùng, mưu cầu quyền lực của nhân vật Thương Huyền do Trương Vãn Ý thủ vai mà mới đây, một blogger đã có bài so sánh nhân vật này có phần giống với nhân vật Lý Thừa Ngân do Trần Tinh Húc thủ vai trong Đông Cung. Theo đó, người này đã dẫn ra khoảnh khắc trở mặt ‘180 độ’ của Thương Huyền giống hệt màn ‘lật bánh tráng’ huyền thoại của Lý Thừa Ngân.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh 4

Nhiều khán giả không khỏi ‘cười xỉu’ trước màn giống nhau của hai nam thần. Thậm chí, họ còn khẳng định Trương Vãn Ý đích thị là ‘tân binh’ trong làng ‘lật mặt’ có thể kế thừa Trần Tinh Húc. Một số khán giả cho rằng nói về nét diễn lật mặt thì không ai ‘đẳng cấp’ được Trần Tinh Húc.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh 5

Chính nhờ vai diễn thái tử Đông Cung Lý Thừa Ngân “vừa đáng thương, vừa đáng hận” mà Trần Tinh Húc đã gây sốt khắp các diễn đàn xã hội trong thời gian dài. Nhân vật ấy để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh chàng.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung - Ảnh 6

Về phần Trương Vãn Ý bắt đầu bước chân vào diễn xuất từ năm 2016 trong webdrama Nhất Cử Nhất Động Thiên Vương. Sau đó liên tiếp tham gia vào các dự án phim điện ảnh. Nhưng tới 2021 tên tuổi của anh mới thực sự gây được tiếng vang lớn qua Thời Đại Thức Tỉnh và Đại Đường Minh Nguyệt. Với tạo hình đẹp và vẻ ngoài điển trai, nam tính, Trương Vãn Ý nhận được nhiều sự công nhận và khen ngợi từ khán giả.

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư

Sự cố gắng chăm chút và không màng đến hình tượng của Dương Tử trong cảnh này cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

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Từ khóa:   Dương Tử Trương Vãn Ý Trường Tương Tư Trần Tinh Húc Đông Cung sao hoa ngữ

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