Dương Tử chính thức lên tiếng trước lời chê bai nhan sắc, ngoại hình 'không đủ đẹp để làm diễn viên thần tượng'

Những ngày qua, dự án Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã chính thức lên sóng. Tạo hình và diễn xuất của nàng tiểu hoa trong bộ phim này đều nhận phản hồi tích cực. Đây được đánh giá là tác phẩm giúp cô vực dậy sau thời gian khá ảm đạm vì không có phim bùng nổ.

Trước khi đạt được đỉnh cao sự nghiệp như hiện nay, Dương Tử từng bị công chúng và ngay cả người trong ngành hoài nghi năng lực, cũng như miệt thị về ngoại hình. Trong quá khứ, nhà sản xuất kiêm biên kịch Vu Chính trong quá khứ đã từng chê Dương Tử không có khí chất và nhan sắc để làm một minh tinh. Chưa hết, chính ông chủ Hoan Ngu Ảnh Thị còn khuyên ngôi sao Hương Mật Tựa Khói Sương từ bỏ nghiệp diễn.

Cho đến hiện tại, nhiều khán giả vẫn cho rằng, nhan sắc, ngoại hình của Dương Tử “không đủ đẹp để làm diễn viên thần tượng”. Dương Tử nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc với các mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh…

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Dương Tử đã trả lời về vấn đề này:"Tôi không phải người từng trải, giờ vẫn đang nỗ lực để leo được cao hơn. Không sao hết, chỉ cần mình kiên trì, nói chuyện với khán giả bằng tác phẩm để chứng minh mình đang nghiêm túc đóng phim là đủ.

Tôi cũng muốn nói với tất cả các cô gái khác rằng, con gái đẹp nhất là khi tự tin. Mỗi một người sinh ra đều là độc nhất vô nhị, trên thế giới không có người thứ 2 giống như bạn, bản thân bạn chính là điều đáng tự hào nhất. Không cần phải ngắm nhìn thế giới của người khác mà hãy cố gắng bước đi thật tốt trên con đường của chính mình."

Bên cạnh đó, Dương Tử cũng khẳng định: "Là một nghệ sĩ, diễn viên, tiếp thu bình luận của công chúng là nghĩa vụ cơ bản. Bạn đứng dưới ánh hào quang và được ca tụng như vậy, làm sao không thể chịu được việc bị công kích? Nếu không thể đối mặt được với những điều tiêu cực, bạn cũng không xứng đáng có được những thời khắc tươi đẹp."

Câu trả lời của Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi của công chúng. Các fan hâm mộ của cô nàng cho rằng nữ diễn viên đang làm theo đúng những gì mình nói, dùng diễn xuất để chứng minh năng lực của một diễn viên chứ không chỉ ngoại hình.