'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

Sao quốc tế 07/08/2023 12:05

Mới đây, 'người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cặp đôi Trương Vãn ÝVương Sở Nhiên đã có mặt tại buổi đọc kịch bản của bộ phim Kiều Tàng do Tecent và Gia Hành phối hợp sản xuất. Được biết, bộ phim dự kiến khai máy trong tháng 8 này.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng - Ảnh 1'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng - Ảnh 2

Kiều Tàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Nội dung xoay quanh câu chuyện về Nhiếp Chính Vương và nương tử của hắn. Chuyện kể rằng, sau đại bệnh, Miên Đường hoàn toàn quên mất mọi chuyện sau khi xuất giá. Cũng may bên cạnh nàng còn có một trượng phu dung mạo như tiên, tính cách ôn hòa, thiện lương, không rời không bỏ khi nàng đau ốm, cho dù có tán gia bại sản cũng phải giúp nàng chữa bệnh.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng - Ảnh 3

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho an nguy của dự án này lẫn nam chính Trương Vãn Ý vì có sự góp mặt của Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính. Theo đó, sau sự thất bại của ‘thảm họa’ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Vương Sở Nhiên lại gặp phải làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có, thậm chí khiến nhãn hàng phải "quay lưng". Vừa qua, nữ diễn viên liên tục "thống lĩnh" các hạng đầu của hot search Weibo khi gây nên nhiều tranh cãi.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng - Ảnh 4

Gần đây, Vương Sở Nhiên bị "khui" không ít khoảnh khắc bày tỏ thái độ không mấy đẹp đẽ với bạn diễn. Theo đó, cô có hành động trừng mắt nhìn Đàn Kiện Thứ sau lưng khi đang quay phim. Không chỉ có Đàn Kiện Thứ mà ngay cả Dương Dương - "tri kỷ" của cô trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự khi cùng cô quay chương trình Xin Chào Thứ Bày.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng - Ảnh 5

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích thái độ không chuyên nghiệp, thậm chí xấu tính của Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác lại cho rằng có lẽ do mắt của nữ diễn viên gây hiểu lầm chứ cô không có ý khinh thường đối phương. Mặc dù vậy, làn sóng chỉ trích dành cho "tiểu Lưu Diệc Phi" vẫn dâng cao chứ không có dấu hiệu dừng lại.

 

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Những ngày qua, có thông tin dự án Lạp Tội Đồ Giám do Đàn Kiện Thứ và Kim Thế Giai đóng chính đang có kế hoạch sản xuất tiếp phần 2. Đáng chú ý, có thông tin Vương Sở Nhiên được mời vào vai nữ chính để ghép tuyến tình cảm với Đàn Kiện Thứ gây nhiều tranh cãi.

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Từ khóa:   Trương Vãn Ý Vương Sở Nhiên Kiều Tàng sao hoa ngữ cbiz

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