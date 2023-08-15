Đặng Vi bất ngờ 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư vì một điều?

Sao quốc tế 15/08/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ một chi tiết cho thấy Đặng Vi 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư.

Những ngày qua, dự án Trường Tương Tư do Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ và Trương Vãn Ý đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Dự án đã gần đi đến hồi kết của phần 1 nhưng những ẩn ý tình tiết của bộ phim cũng thu hút sự chú ý của dân tình.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ một chi tiết cho thấy nhân vật Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) đến một sợi tóc cũng không để thua kém nhân vật Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Theo đó, trong quá khứ, khi thấy Tương Liễu lỡ làm rơi một sợi tóc trên giường của Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai), Đồ Sơn Cảnh đã thay luôn chăn gối mới trên giường của cô. Thế nên, hiện tại, khi Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu quấn quýt bên nhau, Tiểu Yêu thích tóc của Sơn Cảnh nên luôn nắm chặt tóc anh khi ngủ. Đồ Sơn Cảnh không muốn đánh thức Tiểu Yêu nên đã cắt lọn tóc của mình đang vướng trong lòng bàn tay của Tiểu Yêu.

Đặng Vi bất ngờ 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư vì một điều? - Ảnh 1

Tình tiết này khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười vì hành động của nhân vật Đồ Sơn Cảnh vì quá yêu Tiểu Yêu nên sinh ra ghen tuông và quyết tâm không để thua kẻ địch cũng có tình ý với người mình yêu.

Đặng Vi bất ngờ 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư vì một điều? - Ảnh 2

Chính vì những tình tiết hấp dẫn mà Trường Tương Tư luôn là tác phẩm thu hút nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Phim liên tục phá nhiều kỉ lục và đứng top ở nhiều bảng xếp hạng. Trong các bảng xếp hạng mới nhất, Trường tương tư hầu như đứng đầu trên bảng xếp hạng như bảng Datawin, Vlinkage...

Bên cạnh đó, phần 1 của bộ phim đã có lịch lên sóng sớm hơn dự kiến. Còn phần 2 của phim có tổng 21 tập, tạm thời chưa có lịch lên sóng cụ thể. Tuy nhiên, cư dân mạng đặt kỳ vọng phần tiếp theo có thể sớm được phát sóng, bởi nếu không thành tích của bộ phim cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đặng Vi bất ngờ 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư vì một điều? - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Đặng Vi bất ngờ 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư vì một điều? - Ảnh 4

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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