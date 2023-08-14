Tuy nhiên, sau khi lên sóng tập 29 và 30, bộ phim khiến nhiều khán giả đã tỏ ra thất vọng với phân cảnh Tiểu Yêu ( Dương Tử ) bị tấn công trong rừng mai. Dù đây là một cảnh phim vô cùng quan trọng nhưng đoàn phim lại xử lý chưa tốt về kỹ xảo và chuyển cảnh, cắt nhiều chi tiết khiến toàn cảnh có phần rời rạc, không đạt đến kỳ vọng của cư dân mạng.

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Trường Tương Tư luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bộ phim đã đi gần đến những tập cuối cùng của phần 1 với nhiều tình tiết gây cấn nên càng khiến dân tình háo hức mong chờ.

Bên cạnh đó, nhiều dân tình phát hiện có ít nhất 3 cảnh của nam chính bị cắt khỏi phân cảnh này. Cụ thể, phân cảnh Thương Huyền (Trương Vãn Ý) xông vào biển lửa cứu Tiểu Yêu và tự mình truyền linh lực cho cô. Trong phim, người truyền linh lực đổi thành thuộc hạ, Thương Huyền cũng bị đánh ngất trước khi kịp vào cứu em.

Kế đến, cảnh Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) định ôm Tiểu Yêu chạy ra khỏi biển lửa nhưng không được. Phân cảnh này bị cắt khiến nhiều khán giả tưởng Đồ Sơn Cảnh mới là người phóng hỏa để ra đi cùng với Tiểu Yêu.

Trong phân cảnh Tiểu Yêu bị thương ở chân, Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) là người đầu tiên cảm nhận được vì hiệu ứng của cổ trùng nên cả hai ‘tâm linh tương thông’. Tuy nhiên khi vào phim, mãi đến khi Tiểu Yêu bị phi tên vào người, Tương Liễu mới phát hiện ra cô đang gặp nguy hiểm và chạy đi cứu.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.