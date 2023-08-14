Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính

Sao quốc tế 14/08/2023 09:02

Trong phân cảnh Tiểu Yêu (Dương Tử) bị tấn công trong rừng mai đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ vì có ít nhất 3 cảnh của nam chính bị cắt khỏi cảnh này.

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Trường Tương Tư luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bộ phim đã đi gần đến những tập cuối cùng của phần 1 với nhiều tình tiết gây cấn nên càng khiến dân tình háo hức mong chờ.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng tập 29 và 30, bộ phim khiến nhiều khán giả đã tỏ ra thất vọng với phân cảnh Tiểu Yêu (Dương Tử) bị tấn công trong rừng mai. Dù đây là một cảnh phim vô cùng quan trọng nhưng đoàn phim lại xử lý chưa tốt về kỹ xảo và chuyển cảnh, cắt nhiều chi tiết khiến toàn cảnh có phần rời rạc, không đạt đến kỳ vọng của cư dân mạng.

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nhiều dân tình phát hiện có ít nhất 3 cảnh của nam chính bị cắt khỏi phân cảnh này. Cụ thể, phân cảnh Thương Huyền (Trương Vãn Ý) xông vào biển lửa cứu Tiểu Yêu và tự mình truyền linh lực cho cô. Trong phim, người truyền linh lực đổi thành thuộc hạ, Thương Huyền cũng bị đánh ngất trước khi kịp vào cứu em.

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 2Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 3

Kế đến, cảnh Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) định ôm Tiểu Yêu chạy ra khỏi biển lửa nhưng không được. Phân cảnh này bị cắt khiến nhiều khán giả tưởng Đồ Sơn Cảnh mới là người phóng hỏa để ra đi cùng với Tiểu Yêu.

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 4Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 5

Trong phân cảnh Tiểu Yêu bị thương ở chân, Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) là người đầu tiên cảm nhận được vì hiệu ứng của cổ trùng nên cả hai ‘tâm linh tương thông’. Tuy nhiên khi vào phim, mãi đến khi Tiểu Yêu bị phi tên vào người, Tương Liễu mới phát hiện ra cô đang gặp nguy hiểm và chạy đi cứu.

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 6Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 7

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính - Ảnh 8

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều?

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều?

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin Dương Tử và Cung Tuấn chuẩn bị 'nên duyên' trong dự án cổ trang Đích Mưu. Tuy nhiên, mới đây, phía Cung Tuấn đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều?

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều?

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử có nguy cơ bị 'vạ lây' vận xui khi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong Kiều Tàng

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử có nguy cơ bị 'vạ lây' vận xui khi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong Kiều Tàng

Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư

Dương Tử tiết lộ sự thật về nhân vật Tiểu Yêu do mình thủ vai trong Trường Tương Tư

Không phải Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh sẽ 'nên duyên' với 'người tình màn ảnh' của Dương Tử trong Lạp Tội Đồ Giám 2

Không phải Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh sẽ 'nên duyên' với 'người tình màn ảnh' của Dương Tử trong Lạp Tội Đồ Giám 2

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 11 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần