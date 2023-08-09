'Người tình màn ảnh' của Dương Tử có nguy cơ bị 'vạ lây' vận xui khi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong Kiều Tàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Kiều Tàng do Gia Hành và Tencent phối hợp sản xuất đã bắt đầu khai máy. Mặc dù chưa có những hình ảnh khai máy chính thức nhưng đoàn phim cũng đã thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Theo đó, phim sẽ được chia thành 2 phần: phần 1 có tên ‘Hải Đường Tiếu Xuân Phong’ với 28 tập, phần 2 có tên ‘Liễu Hạ Chính Đình Chu’ với 25 tập.

Đồng thời, phim cũng xác định nam nữ chính sẽ do Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên đóng chính. Trước đó, cặp đôi này cũng đã có mặt tại buổi đọc kịch bản của bộ phim Kiều Tàng.

Kiều Tàng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Nội dung xoay quanh câu chuyện về Nhiếp Chính Vương và nương tử của hắn. Chuyện kể rằng, sau đại bệnh, Miên Đường hoàn toàn quên mất mọi chuyện sau khi xuất giá. Cũng may bên cạnh nàng còn có một trượng phu dung mạo như tiên, tính cách ôn hòa, thiện lương, không rời không bỏ khi nàng đau ốm, cho dù có tán gia bại sản cũng phải giúp nàng chữa bệnh.

Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho an nguy của dự án này lẫn nam chính Trương Vãn Ý vì có sự góp mặt của Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính. Theo đó, sau sự thất bại của ‘thảm họa’ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Vương Sở Nhiên lại gặp phải làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có, thậm chí khiến nhãn hàng phải ‘quay lưng’. Vừa qua, nữ diễn viên liên tục ‘thống lĩnh’ các hạng đầu của hot search Weibo khi gây nên nhiều tranh cãi.

Về phần nam chính Trương Vãn Ý gần đây có được chỗ đứng trong lòng khán giả với vai diễn Thương Huyền đóng cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư. Sao nam điển trai sinh năm 1994 đã có quãng thời gian ‘cọ xát’ diễn xuất với nhiều dự án chiếu đài, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Thời Đại Thức Tỉnh hay Những Đứa Con Nhà Họ Kiều (đều là những siêu phẩm rating và được chấm điểm cực cao trên Douban).

Chính vì thế, nhiều khán giả lo sợ tên tuổi nam chính Trương Vãn Ý vừa mới ngoi lên đã bị ‘vạ lây’ bởi scandal của nữ chính Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn quyết định ủng hộ bộ phim vì anh chàng với kì vọng dự án sẽ mang lại cơ hội cho anh chàng tiếp tục phát triển trong sự nghiệp diễn xuất.