Rộ ảnh tạo hình thử nghiệm nhân vật Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 29/08/2023 12:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh tạo hình thử nghiệm của nhân vật Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai trong Trường Tương Tư.

Dự án Trường Tương Tư đã kết thúc phần 1 nhưng vẫn gây sốt không ngừng đối với người xem. Đáng chú ý, nhân vật Tương Liễu – chàng Xà tinh 9 đầu - do Đàn Kiện Thứ thủ vai đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến nhân vật Tương Liễu cũng như nam diễn viên Đàn Kiện Thứ luôn được công chúng quan tâm.

Rộ ảnh tạo hình thử nghiệm nhân vật Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh tạo hình thử nghiệm của nhân vật Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai trong Trường Tương Tư. Được biết, Đàn Kiện Thứ đã trực tiếp tham gia thảo luận với ekip tạo hình để cho ra một Tương Liễu hoàn hảo nhất. Cuộc thảo luận này chi tiết đến mức đề cập đến cả việc "chỗ này thiếu một lọn tóc", "chỗ kia thừa một lọn tóc".

Rộ ảnh tạo hình thử nghiệm nhân vật Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư - Ảnh 2

Chính vì thế, nhân vật Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ đã gây sốt khắp các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Bên cạnh tạo hình "đốn tim", diễn xuất của anh càng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Khán giả cũng đặt cho anh biệt danh "Tương Liễu độc nhất vô nhị", bởi dường như nhân vật Tương Liễu được sinh ra là dành cho Đàn Kiện Thứ.

Rộ ảnh tạo hình thử nghiệm nhân vật Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một trong những chi tiết quan trọng nhất tạo nên vẻ đẹp của nhân vật Tương Liễu, đó là mái tóc. Được biết, để tạo ra màu tóc như khán giả đang thấy, tổ tạo hình đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần với 5 loại màu tóc giả khác nhau. Cuối cùng, họ tạo cho nhân vật của Đàn Kiện Thứ kiểu tóc với tông màu xám lạnh chứ không phải màu bạc trắng thường thấy.

Rộ ảnh tạo hình thử nghiệm nhân vật Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư - Ảnh 4

Khi thông tin này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khán giả đã để lại lời khen ngợi cho mái tóc của nhân vật Tương Liễu cũng như sự cố gắng, tâm huyết của nhân viên đoàn phim Trường Tương Tư.

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