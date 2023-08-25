Một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế

Sao quốc tế 25/08/2023 19:01

Mới đây, netizen rầm rộ với một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế.

Dự án cổ trang Trường Tương Tư đã chính thức khép lại phần 1 với nhiều thành tích nổi bật. Mặc dù khán giả tiếp tục hóng đợi lịch lên sóng chính thức của phần 2 nhưng những tình tiết thú vị của phần 1 vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế - Ảnh 1

Theo đó, trong tập 31 của phim Trường Tương Tư, nhân vật Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai đã vô tình thổ huyết lên y phục của nhân vật Tiểu Yêu do Dương Tử thủ vai trong lúc giúp cô trị thương. Vốn đang định tự tay giúp Tiểu Yêu thay đồ, Tương Liễu bỗng dừng lại vì nhận ra hai người ở hai giới nam nữ khác biệt. Vì vậy, dù sức lực đã gần cạn kiệt, Tương Liễu vẫn gắng gượng sử dụng yêu lực để thay đồ cho Tiểu Yêu mà không hề chạm vào người cô.

Lúc sau, khi nắm tay Tiểu Yêu, Tương Liễu cũng không nắm trực tiếp mà nắm cách một lớp vải voan. Dù Tiểu Yêu đang ở trạng thái hôn mê sâu không tỉnh, dưới đáy biển cũng không có ai theo dõi nhưng Tương Liễu vẫn không làm hành động gì tổn hại đến thanh danh của Tiểu Yêu.

Một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế - Ảnh 2

Mặc dù chỉ là tình tiết nhỏ trong phim nhưng nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho sự tinh tế của nhân vật Tương Liễu. Có thể thấy, với Tiểu Yêu, Liễu luôn dành cho cô sự tôn trọng đặc biệt mặc dù anh có tình cảm thầm kín với cô.

Được biết, bên cạnh các nhân vật khác thì nhân vật Tương Liễu – chàng Xà tinh 9 đầu - do Đàn Kiện Thứ thủ vai đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Tương Liễu sở hữu linh lực phi thường, cũng là yêu vương nơi đáy biển sâu thẳm. Khi hóa thành người, Tương Liễu "gây sốt" với nhan sắc tuấn mỹ, mặc bạch y trắng và tóc cũng trắng, trông vô cùng "thoát tục". Ban đầu, Tương Liễu muốn dùng Văn Tiểu Lục (Dương Tử) là con mồi nhưng về sau, chính y lại rơi vào mối quan hệ tình cảm sâu đậm với nữ chính. Cả hai cùng nhau gắn kết tình thâm bằng "Tình nhân cổ", thế nhưng không vì thế mà cặp đôi này có "bến đỗ" an toàn.

Một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế - Ảnh 3

Nhờ vào vai diễn Tương Liễu mà Đàn Kiện Thứ đã gây sốt khắp các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Bên cạnh tạo hình "đốn tim", diễn xuất của anh càng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Khán giả cũng đặt cho anh biệt danh "Tương Liễu độc nhất vô nhị", bởi dường như nhân vật Tương Liễu được sinh ra là dành cho Đàn Kiện Thứ.

Một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế - Ảnh 4

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ước. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Một chi tiết cho thấy Đàn Kiện Thứ 'cư xử' với Dương Tử vô cùng tinh tế - Ảnh 5

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Đàn Kiện Thứ tiết lộ Châu Tấn đã làm một việc giúp anh hoàn thành tốt vai diễn 'xà tinh 9 đầu' Tương Liễu trong Trường Tương Tư

Đàn Kiện Thứ tiết lộ Châu Tấn đã làm một việc giúp anh hoàn thành tốt vai diễn 'xà tinh 9 đầu' Tương Liễu trong Trường Tương Tư

Đàn Kiện Thứ đang gây sốt khắp các phương tiện truyền thông nhờ vai diễn 'Tương Liễu độc nhất vô nhị' trong Trường Tương Tư. Theo đó, anh tiết lộ nhờ Châu Tấn làm một việc đã giúp anh hoàn thành tốt vai diễn này.

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