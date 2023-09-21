Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng

Sao quốc tế 21/09/2023 10:09

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã là một trong những dự án được đông đảo khán giả chờ đợi lên sóng.

Sau thành công của dự án Trường Tương Tư, tên tuổi của dàn mỹ nam trong phim thăng hạng vượt bậc. Gần đây, ‘Tương Liễu’ Đàn Kiện Thứ có phim truyền hình hiện đại Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh đóng chính cùng Châu Dã sắp lên sóng được dân tình vô cùng mong đợi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh đã chính thức cán mốc 800 ngàn lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Đoàn phim cũng phát phúc lợi cho khán giả hâm mộ poster ảnh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã khiến dân tình vô cùng phấn khích. Bên cạnh đó, có nhiều nguồn tin phim sẽ trình làng trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10 tới.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng - Ảnh 1Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng - Ảnh 2Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng - Ảnh 3

Kể từ khi xuất hiện những thông tin đầu tiên, cặp đôi Đàn Kiện Thứ và Châu Dã liên tục trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi. Không những vậy, những hình ảnh chung khung hình chất lượng cũng đủ cho thấy sự ngọt ngào và ăn ý của cả hai.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng - Ảnh 4

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim có nội dung xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã), hai người phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã được 800 ngàn người chờ đợi lên sóng - Ảnh 5

Thanh Thành vừa là bác sĩ vừa là "đại thần" trong giới lồng tiếng. Còn Cố Thanh là ca sĩ mạng chuyên hát dòng nhạc cổ phong, ngoài ra cô còn có khả năng biên khúc và chơi nhạc cụ giỏi. Cố Thanh không chỉ có niềm yêu thích vô tận với thanh âm, mà còn có niềm đam mê sâu sắc với các món ăn. Đây chính là con đường để Mạc Thanh Thành chinh phục trái tim cô bởi anh ngoài lồng tiếng hay, còn nấu ăn cực ngon, dần dần như gần như xa đưa Cố Thanh về bên cạnh mình, khiến cô yêu anh say đắm không thể kháng cự.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận tin vui bất ngờ trong tháng 10 này

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận tin vui bất ngờ trong tháng 10 này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận tin vui bất ngờ trong tháng 10 này.

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Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận tin vui bất ngờ trong tháng 10 này

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