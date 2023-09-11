Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã nhận tin vui bất ngờ trong tháng 10 này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới trên nền tảng Tencent. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích và bật chế độ ‘hóng’ phim lên sóng.

Trước đó, dự án đã cán mốc 500.000 người đặt xem trên nền tảng Tencent, cho thấy nhiệt quan tâm đông đảo của khán giả dành cho bộ phim. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng không ít lần hé lộ khoảnh khắc ‘tình bể bình’ của Đàn Kiện Thư và Châu Dã. Cả hai đều sở hữu visual mãn nhãn, cùng những khoảnh khắc nắm chặt tay nhau đầy ngọt ngào khiến người hâm mộ vô cùng trông đợi chemistry bùng nổ của cặp đôi khi phim lên sóng.

Đàn Kiện Thứ là nam diễn viên quen thuộc với khán giả với vai chính trong các bộ phim như Bí Ngạn, Liên Minh Quân Sư, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tam Quốc Cơ Mật… Gần đây, khi dự án Trường Tương Tư lên sóng, vai diễn Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ đã nhận sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Về phần Châu Dã là nữ diễn viên được đánh giá là một trong những gương mặt mới đầy triển vọng của màn ảnh Hoa Ngữ. Trong năm nay, Châu Dã có 3 bộ phim là Liên Tây Nam Của Chúng Ta, Hộ Tâm, Đếm Ngược Để Nói Yêu Em được lên sóng nhưng với kết quả không mấy khả quan. Chính vì thế khán giả hy vọng lần hợp tác này với Đàn Kiện Thứ có thể giúp cô nàng phát triển hơn trong con đường sự nghiệp.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim có nội dung xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã), hai người phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt.

Thanh Thành vừa là bác sĩ vừa là "đại thần" trong giới lồng tiếng. Còn Cố Thanh là ca sĩ mạng chuyên hát dòng nhạc cổ phong, ngoài ra cô còn có khả năng biên khúc và chơi nhạc cụ giỏi. Cố Thanh không chỉ có niềm yêu thích vô tận với thanh âm, mà còn có niềm đam mê sâu sắc với các món ăn. Đây chính là con đường để Mạc Thanh Thành chinh phục trái tim cô bởi anh ngoài lồng tiếng hay, còn nấu ăn cực ngon, dần dần như gần như xa đưa Cố Thanh về bên cạnh mình, khiến cô yêu anh say đắm không thể kháng cự.