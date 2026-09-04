Nóng: Thu hồi toàn quốc lô thuốc Colchicina Seid trị gout do vi phạm

Theo thông tin báo Dân trí , theo quyết định thu hồi, lô thuốc bị thu hồi là viên nén Colchicina Seid (Colchicine 1mg), số giấy đăng ký lưu hành VN-22254-19, số lô V008, ngày sản xuất 20/5/2024, hạn dùng 20/5/2029.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh ngừng kinh doanh và biệt trữ toàn bộ số thuốc thuộc lô bị thu hồi còn tồn tại tại cơ sở.

Theo kết quả kiểm nghiệm, mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu tính chất, độ hòa tan, độ đồng đều hàm lượng và định lượng. Vi phạm được xác định ở mức độ 2.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình phân phối lô thuốc tới các cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Hà Nội.

Theo thông tin báo VietNamNet, Công ty TNHH dược phẩm Nhất Anh được lệnh phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên còn tồn tại cơ sở, báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Công ty cũng phải tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trước ngày 11/9; đồng thời phải xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Thuốc Colchicina Seid 1mg bị thu hồi. Ảnh: Báo VietNamNet.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên, thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.

Với các cơ sở khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát lô thuốc bị thu hồi, trong khi người dân được khuyến cáo dừng việc sử dụng lô thuốc này, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Colchicine là thuốc thường được sử dụng trong điều trị và phòng ngừa các cơn gút cấp.