Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới

Sao quốc tế 31/07/2023 12:34

Sau sự thành công của “Vụng trộm không thể giấu”, Triệu Lộ Tư ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đăng tải lên trang Weibo cá nhân hình ảnh cô đang trong phòng thu âm để lồng tiếng cho bộ phim “Thần Ẩn”. Đây là một tín hiệu đáng mừng với người hâm mộ Triệu Lộ Tư bởi dường như bộ phim cổ trang tiếp theo của nàng tiểu hoa sắp lên sóng.

 

“Thần Ẩn” được xem là dự án cổ trang trọng điểm nhận được sự ưu ái của Tencent, nền tảng giải trí mạnh hàng đầu xứ Trung nên độ đầu tư là không phải bàn cãi.

Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới - Ảnh 1Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới - Ảnh 2

Trong những hình ảnh được hé lộ thời điểm quay phim, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong nhiều tạo hình xinh đẹp lung linh, hứa hẹn sự biến hóa đặc sắc trên màn ảnh nhỏ. Việc nữ diễn viên tự mình đi lồng tiếng phim cổ trang cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

 

Vào đầu tháng 7, “Thần Ẩn” đã có lượt đặt xem trước vượt 1 triệu dù chưa hề ấn định ngày lên sóng. Điều này cũng phần nào chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của nàng tiểu hoa 95.

Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới - Ảnh 3Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới - Ảnh 4

“Thần Ẩn” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung “Thần Ẩn” được xem như ngoại truyện của “Thiên Cổ Quyết Trần”, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải (Vương An Vũ) với A Âm (Triệu Lộ Tư). Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn trong một lần dạo chơi, khiến linh hồn Phong Âm phiêu tán ra ngoài. Biết mình gây họa lớn, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện để tang cường pháp lực, đi tìm lại hồn phách cho Phong Âm.

Trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm và phát hiện ra sự thật rằng nàng chính là một tia linh hồn của Phong Âm năm nào. Sớm chiều bên nhau khiến Nguyên Khải và A Âm nảy sinh tình cảm nhưng biến cố lại bất ngờ xuất hiện khiến Nguyên Khải bị trọng thương, hôn mê một thời gian dài. Tới khi chàng tỉnh lại, A Âm đã “hắc hóa”, trở thành nữ ma đầu nhuốm đầy máu tươi khiến ai cũng khiếp sợ.

Nguyên Khải vì cứu A Âm khỏi quỷ giới, đồng thời cũng vì chúng sinh thiên hạ mà sử dụng cấm thuật khai thông hỗn độn quay ngược thời gian trở lại quá khứ để cứu vãn tình hình. Tiếc rằng nhiều lần luân hồi đã khiến A Âm đánh mất ký ức và quên đi tình cảm với Nguyên Khải.

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