Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai!

Sao quốc tế 20/07/2023 15:05

Những hình ảnh hiếm hoi này ngay lập tức nhận được sự chú ý rất lớn của cư dân mạng.

Mới đây, Trần Phi Vũ khiến cộng đồng mạng phát sốt với những khoảnh khắc đắt giá khi chung khung hình cùng Mã Bá Khiên lúc cả hai tham dự trong một sự kiện. Có thể thấy, trong video ngắn được lan truyền, Trần Phi Vũ gây ấn tượng khi vừa uống sâm panh vừa tiếp chuyện. Phong thái tự tin của Trần Phi Vũ khiến hội chị em rần rần vì trông nam diễn viên chẳng khác nào công tử dòng dõi quý tộc bước ra từ truyện ngôn tình. Một netizen còn bình luận rằng "Trần Phi Vũ vốn là con nhà giàu mà. Không phải Trần Phi Vũ giống công tử con nhà giàu mà bản thân cậu ấy vốn đã là công tử con nhà giàu". 

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 1Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 2

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 3
Trần Phi Vũ gây ấn tượng khi vừa uống sâm panh vừa tiếp chuyện, phong thái đầy tự tin 

Trong khi đó, Mã Bá Khiên cũng nổi bật không kém với vẻ ngoài cool ngầu. Cả hai khá thân thiết khi trò chuyện vui vẻ tại sự kiện. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhận được sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Đồng thời, netizen cũng bày tỏ sự thích thú vì được chứng kiến màn đọ sắc của 2 nam thần Cbiz, cả hai đều sở hữu thần thái vương giả "mỗi người một vẻ". Cộng đồng mạng cũng bày tỏ khó lòng chọn được ai mới là người tỏa sáng hơn trong khung hình này. 

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 4

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 5

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 6
Trần Phi Vũ khiến cộng đồng mạng phát sốt với những khoảnh khắc đắt giá khi chung khung hình cùng Mã Bá Khiên lúc cả hai tham dự trong một sự kiện

Trong hai năm qua, Trần Phi Vũ có độ phủ sóng rộng khắp màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim thành công như "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Thế nhưng, đầu tháng 2 vừa qua, Trần Phi Vũ khiến giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Đáng nói hơn, sao nam trẻ sinh năm 2000 còn bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với người đã có gia đình.  

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 7

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 8
Hậu scandal, Trần Phi Vũ đang từng bước quay lại giới giải trí

Vụ bê bối này khiến hình tượng "Thái tử Cbiz" của Trần Phi Vũ sụp đổ hoàn toàn, đồng thời mất một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ vẫn không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác. Hiện tại, mỹ nam đang từng bước quay lại giới giải trí, tích cực tham gia vào các chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 9

Trần Phi Vũ chung khung hình cùng 'anh trai' Triệu Lộ Tư: Khí chất vương giả gây 'bão', dân mạng kịch liệt tranh cãi ai đẹp hơn ai! - Ảnh 10
Mã Bá Khiên đang nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả qua vai diễn Tang Diên trong phim "Vụng trộm không thể dấu"

Về phần Mã Bá Khiên, nam diễn viên đang gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua vai diễn Tang Diên - anh trai Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư thủ vai) - trong phim "Vụng trộm không thể dấu" vừa phát sóng hồi tháng 6 vừa qua. Sự thành công của Tang Diên và "Vụng trộm không thể dấu" đã phần nào giúp Mã Bá Khiên có chỉ số truyền thông ngày một tăng cao và độ phủ sóng của anh cũng nổi đình nổi đám không kém cạnh "em gái" Triệu Lộ Tư là mấy.    

 

 

 

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Trước khi trở thành mối quan hệ 'anh em chí cốt', 'em rể - anh vợ' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Thám Tử Phố Tàu lên sóng năm 2020.

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Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

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