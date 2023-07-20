Mới đây, Trần Phi Vũ khiến cộng đồng mạng phát sốt với những khoảnh khắc đắt giá khi chung khung hình cùng Mã Bá Khiên lúc cả hai tham dự trong một sự kiện. Có thể thấy, trong video ngắn được lan truyền, Trần Phi Vũ gây ấn tượng khi vừa uống sâm panh vừa tiếp chuyện. Phong thái tự tin của Trần Phi Vũ khiến hội chị em rần rần vì trông nam diễn viên chẳng khác nào công tử dòng dõi quý tộc bước ra từ truyện ngôn tình. Một netizen còn bình luận rằng "Trần Phi Vũ vốn là con nhà giàu mà. Không phải Trần Phi Vũ giống công tử con nhà giàu mà bản thân cậu ấy vốn đã là công tử con nhà giàu".

Trong khi đó, Mã Bá Khiên cũng nổi bật không kém với vẻ ngoài cool ngầu. Cả hai khá thân thiết khi trò chuyện vui vẻ tại sự kiện. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhận được sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Đồng thời, netizen cũng bày tỏ sự thích thú vì được chứng kiến màn đọ sắc của 2 nam thần Cbiz, cả hai đều sở hữu thần thái vương giả "mỗi người một vẻ". Cộng đồng mạng cũng bày tỏ khó lòng chọn được ai mới là người tỏa sáng hơn trong khung hình này.

Trần Phi Vũ khiến cộng đồng mạng phát sốt với những khoảnh khắc đắt giá khi chung khung hình cùng Mã Bá Khiên lúc cả hai tham dự trong một sự kiện

Trong hai năm qua, Trần Phi Vũ có độ phủ sóng rộng khắp màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim thành công như "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Thế nhưng, đầu tháng 2 vừa qua, Trần Phi Vũ khiến giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Đáng nói hơn, sao nam trẻ sinh năm 2000 còn bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với người đã có gia đình.

Hậu scandal, Trần Phi Vũ đang từng bước quay lại giới giải trí

Vụ bê bối này khiến hình tượng "Thái tử Cbiz" của Trần Phi Vũ sụp đổ hoàn toàn, đồng thời mất một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ vẫn không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác. Hiện tại, mỹ nam đang từng bước quay lại giới giải trí, tích cực tham gia vào các chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

Mã Bá Khiên đang nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả qua vai diễn Tang Diên trong phim "Vụng trộm không thể dấu"

Về phần Mã Bá Khiên, nam diễn viên đang gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua vai diễn Tang Diên - anh trai Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư thủ vai) - trong phim "Vụng trộm không thể dấu" vừa phát sóng hồi tháng 6 vừa qua. Sự thành công của Tang Diên và "Vụng trộm không thể dấu" đã phần nào giúp Mã Bá Khiên có chỉ số truyền thông ngày một tăng cao và độ phủ sóng của anh cũng nổi đình nổi đám không kém cạnh "em gái" Triệu Lộ Tư là mấy.