Tại sao 'Vụng trộm không thể giáu' khẳng định Triệu Lộ Tư sinh ra để đóng Tang Trĩ?

Sao quốc tế 10/07/2023 19:30

Dự án chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu do Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư đóng chính đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với loạt thành tích tốt.

"Vụng trộm không thể giấu" do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính đã chính thức khép lại. Sau những thăng trầm, thử thách của cuộc đời, cặp đôi chính đã chính thức có cái kết ngọt ngào với nhau.

Trước khi lên sóng, dàn cast chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu đều bị chê bai khá nhiều. Đa số đều cho rằng cả Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư lẫn Mã Bá Khiên không phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác. Thời điểm đó, bản thân Triệu Lộ Tư cũng phải đối diện với muôn vàn áp lực bởi có nguồn tin tiết lộ vai nữ chính Tang Trĩ vốn dĩ đã định là Điền Hi Vi chứ không phải mỹ nhân họ Triệu.

Tại sao 'Vụng trộm không thể giáu' khẳng định Triệu Lộ Tư sinh ra để đóng Tang Trĩ? - Ảnh 1Tại sao 'Vụng trộm không thể giáu' khẳng định Triệu Lộ Tư sinh ra để đóng Tang Trĩ? - Ảnh 2Tại sao 'Vụng trộm không thể giáu' khẳng định Triệu Lộ Tư sinh ra để đóng Tang Trĩ? - Ảnh 3

Theo chia sẻ của Trương Quân Ba - nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu mới đây, Triệu Lộ Tư hoàn toàn phù hợp với vai tang Trĩ. Cụ thể, nhà sản xuất cho biết ngay khi khởi động dự án, cô đã nghĩ ngay tới Triệu Lộ Tư và chỉ nghĩ đến duy nhất một mình nữ diễn viên. May mắn khi nhà sản xuất liên hệ lại trùng với thời điểm “Thánh xuyên không” muốn nhận một bộ phim thanh xuân vườn trường, nên đã gật đầu rất nhanh chóng.

Nhà sản xuất Trương Quân Ba trước đó đã từng gặp Triệu Lộ Tư khi quay Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi, và cô có ấn tượng vô cùng tốt với nữ diễn viên. “Tôi nhớ lúc đó có mười mấy người tham gia casting, nhưng khi nhìn thấy Triệu Lộ Tư, tôi cảm thấy cô ấy rất có thiên phú. Cô ấy có thể mang cảm nhận và suy nghĩ của mình vào vai diễn, tin tưởng nhân vật và tình tiết câu chuyện là thật. Điều này khiến khán giả xem phim nhập tâm vào bộ phim”, Trương Quân Ba nói.

Tại sao 'Vụng trộm không thể giáu' khẳng định Triệu Lộ Tư sinh ra để đóng Tang Trĩ? - Ảnh 4

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về thời trung học Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) thường xuyên bị mời phụ huynh, để giải quyết phiền toái này cô quyết định nhờ anh trai đi hộ. Nhưng anh em ruột hễ gặp nhau là cà khịa, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ người bạn cùng phòng thường đến nhà chơi của anh trai là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Dưới sự nhờ vả và uy hiếp của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa giúp Tang Trĩ đến trường gặp giáo viên, vì vậy mà hai người cũng kết duyên, từ đây Đoàn Gia Hứa càng yêu mến và che chở Tang Trĩ như em gái ruột mình. Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia cách hai nơi, bởi vì một vài hiểu lầm mà quan hệ hời hợt.

Cho đến khi Tang Trĩ trưởng thành, thi được vào trường học ở thành phố có Đoàn Gia Hứa như cô mong muốn, hai người mới gặp lại nhau. Tiếp xúc ngày càng thân mật, Tang Trĩ dần phát hiện cội nguồn áp lực của Đoàn Gia Hứa, cô muốn bảo vệ người anh trai luôn đối xử rất tốt với mình này, nhặt lại tình cảm thầm mến đã chôn giấu từ lâu. Bằng sự bầu bạn của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần dần tháo gỡ khúc mắc, anh đã thật tâm yêu thích Tang Trĩ. Câu chuyện thầm mến hồn nhiên cuối cùng cũng nở ra một đoá hoa tình yêu xinh đẹp.

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