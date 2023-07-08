"'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình tiếc nuối dù 'gây bão'

Sao quốc tế 08/07/2023 19:07

Bộ phim "Vụng trộm không thể giấu" do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức khép lại.

"Vụng trộm không thể giấu" do Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn đóng chính đã được nhà sản xuất đẩy tiến độ kết thúc rất nhanh. Cụ thể, ở tình tiết tập cuối, Đoàn Gia Hứa cầu hôn Tang Trĩ, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Đây là phân cảnh được nhiều khán giả dự đoán từ trước đó dựa vào những tình tiết rò rỉ ở hậu trường phim.

Cái kết của phim được đánh giá làm hài lòng người hâm mộ. Bộ phim không quá drama và xây dựng tình tiết sóng gió. Phim trôi qua nhẹ nhàng, đúng với tinh thần thanh xuân mà tác phẩm muốn mang đến. Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn phim, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối vì kết phim hai nhân vật chính vẫn không có một đám cưới trong mơ nào.

''Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình tiếc nuối dù 'gây bão' - Ảnh 1''Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình tiếc nuối dù 'gây bão' - Ảnh 2

Trong đường đua phim Hoa ngữ dịp hè này, phim "Vụng trộm không thể giấu" nổi lên như một hiện tượng. Không có dàn diễn viên thuộc quá khủng, được đầu tư kinh phí thấp, dự án phim này gặp rất nhiều khó khăn khi khởi quay. Tuy nhiên, phim vẫn ít nhiều có những thành tích đáng chú ý.

Chỉ sau 10 ngày công chiếu, phim "Vụng trộm không thể giấu" đã đạt top 1 độ hot với 88.67 điểm. Ở Top 5 chỉ số nhân vật, Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai dẫn đầu với 9,14 điểm. Trong khi đó, nam chính Trần Triết Viễn dù còn nhiều điểm yếu về diễn xuất nhưng lại có phần tương tác rất ăn ý cùng Triệu Lộ Tư, giúp anh thành cái tên mỹ nam vụt sáng trong hè này ở làng giải trí Trung Quốc.

Từ một bộ phim gây tranh cãi vì nội dung cũ, kịch bản thiếu logic, càng về sau, nhờ sức hút của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, phim Vụng trộm không thể giấu đã nhận được nhiều thiện cảm của người xem hơn.

''Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến dân tình tiếc nuối dù 'gây bão' - Ảnh 3

Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về thời trung học Tang Trĩ thường xuyên bị mời phụ huynh, để giải quyết phiền toái này cô quyết định nhờ anh trai đi hộ. Nhưng anh em ruột hễ gặp nhau là cà khịa, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ người bạn cùng phòng thường đến nhà chơi của anh trai là Đoàn Gia Hứa. Dưới sự nhờ vả và uy hiếp của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa giúp Tang Trĩ đến trường gặp giáo viên, vì vậy mà hai người cũng kết duyên, từ đây Đoàn Gia Hứa càng yêu mến và che chở Tang Trĩ như em gái ruột mình. Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia cách hai nơi, bởi vì một vài hiểu lầm mà quan hệ hời hợt.

Cho đến khi Tang Trĩ trưởng thành, thi được vào trường học ở thành phố có Đoàn Gia Hứa như cô mong muốn, hai người mới gặp lại nhau. Tiếp xúc ngày càng thân mật, Tang Trĩ dần phát hiện cội nguồn áp lực của Đoàn Gia Hứa, cô muốn bảo vệ người anh trai luôn đối xử rất tốt với mình này, nhặt lại tình cảm thầm mến đã chôn giấu từ lâu. Bằng sự bầu bạn của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa dần dần tháo gỡ khúc mắc, anh đã thật tâm yêu thích Tang Trĩ. Câu chuyện thầm mến hồn nhiên cuối cùng cũng nở ra một đoá hoa tình yêu xinh đẹp.

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