Trong phim, Angelababy vào vai chuyên gia tư vấn tâm lý tên Lưu Hà. Cô này giúp đỡ một bệnh nhân muốn nhảy lầu tự sát vì kinh doanh thua lỗ. Diễn xuất của Angelababy bị đánh giá thiếu cảm xúc, khó khiến người xem đồng cảm. Nữ diễn viên chỉ đọc câu thoại một cách khô cứng, sau đó rơi nước mắt.

Trong Mộ sắc tâm ước, Angelababy đã tiếp thu ý kiến của khán giả, hạn chế những biểu cảm khoa trương quá lố, song lại dẫn tới một sai lầm khác. Khi cô không dám biểu lộ quá nhiều, gương mặt bị đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Ngoài ra, kịch bản phim bị chê qua loa, các tình tiết thiếu cao trào và có phần khiên cưỡng. Ngoài ra, nội dung phim chỉ tập trung miêu tả sự phát triển mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật chính, khi cả hai thuê chung một văn phòng, từ oan gia dần trở thành người yêu. Mô-típ này vốn tràn ngập trong các bộ phim ngôn tình mà khán giả đã phát ngán.

Bên cạnh đó, cách xây dựng nhân vật trong Mộ sắc tâm ước bị cho là thiếu thực tế. Nhậm Gia Luân vào vai tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn, luôn xuất hiện với trang phục đẹp trau chuốt, ngồi nhàn nhã trong quán cà phê, đầu tóc chỉn chu. Ngay cả với hình ảnh cuộc sống thường ngày, nhân vật cũng chỉn chu một cách vô lý, hiếm khi quần áo xộc xệch hoặc mái tóc rối bù. IFeng đánh giá chi tiết không phù hợp.

Angelababy và Nhậm Gia Luân dường như đều hời hợt, không đặt tâm huyết vào diễn xuất trong dự án Mộ sắc tâm ước. Khán giả cho rằng họ không tìm hiểu kỹ thực tế nhân vật, mà chỉ diễn theo kịch bản. Nhìn chung, tác phẩm đem lại trải nghiệm khó chịu cho người xem.

Theo Sohu, vì lên sóng bất ngờ, bộ phim có chỉ số truyền thông không cao, thậm chí tên của Angelababy còn không lọt vào top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh - theo bảng thống kê hàng ngày của Vlinkage. Hiện tại, iFeng đánh giá Mộ sắc tâm ước của Angelababy khó cạnh tranh được với dự án cổ trang Ngọc cốt dao (do Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đóng chính) hay Vụng trộm không thể giấu (Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đảm nhận vai chính).

Hiện tại, Angelababy khó tiếp xúc với các dự án có kinh phí lớn. Vị thế ở thị trường phim ảnh của nữ diễn viên đang xuống thấp còn thể hiện ở việc bạn diễn của cô ngày càng ít tên tuổi hơn - từ Chung Hán Lương, Chu Nhất Long xuống Tống Uy Long, Lại Quán Lâm. Cộng với dự án không được chăm chút, kết quả là mỗi bộ phim Angelababy tham gia đều không đạt được thành tích tốt.

Với diễn xuất hạn chế, Angelababy cũng khó chuyển sang dòng phim chính kịch, cần kỹ năng tốt để khai thác và thể hiện tâm lý nhân vật. Một số minh tinh đã thất bại trong việc chuyển mình như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba đến nay vẫn phải đóng phim ngôn tình.