Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân

Sao quốc tế 23/06/2023 12:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính công bố lịch lên sóng chính thức trên nền tảng Tencent. Tuy nhiên, Angelababy gặp biến trước thềm phim lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia LuânAngelababy đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 26/6 trên nền tảng Tencent. Nhiều khán giả cho rằng dự án có khả năng flop cao khi lên sóng bởi những drama xoay quanh bộ phim cũng như diễn xuất của các diễn viên chính.

Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân - Ảnh 1

Trước đó, khi công bố phiên vị của bộ phim Angelababy đã phải chịu 'lép vế' trước Nhậm Gia Luân khi nhà sản xuất công bố tên Nhậm Gia Luân trước. Điều này tạo nên làn sóng bất mãn trong cộng đồng người hâm mộ của Angelababy.

Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân - Ảnh 2

Phía AngelaBaby cho rằng nữ diễn viên có lưu lượng cao, độ hot lớn, với lại người đại diện đã đảm bảo với AngelaBaby rằng sẽ giúp cô tranh phiên 1, coi như món quà ra mắt khi nữ diễn viên chịu ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, mới đây lại có thông tin công ty quản lý của Baby được phát hiện đã rút khỏi danh sách nhà sản xuất của bộ phim.


Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân - Ảnh 3

Netizen xứ Trung cho rằng Angelababy sở dĩ không tranh nổi phiên vị với Nhậm Gia Luân bởi khả năng diễn xuất của người đẹp bị đánh giá đơ cứng, không thể hiện được nội tâm, cảm xúc của nhân vật. Angelababy bị gọi là "thảm họa xuất diễn" và không có khả năng thu hút người xem.

Không những thế, khi dự án tung poster nhân vật, cặp đôi nhận về lời chê vì không có cảm giác couple, phản ứng hóa học. Đặc biệt, nụ cười của Angela Baby - Nhậm Gia Luân trên poster được cho là quá gượng gạo, sượng trân. Cộng thêm đề tài của Mộ Sắc Tâm Ước không quá thu hút nên dự án này không được kỳ vọng sẽ tạo cú hit khi phát sóng.

Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân - Ảnh 4Mộ Sắc Tâm Ước vừa công bố lịch lên sóng, Angelababy đã gặp biến khi nên duyên với Nhậm Gia Luân - Ảnh 5

Dự án phim Mộ Sắc Tâm Ước được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách là Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm của tác giả Ngự Tịnh Phanh Hương. Nội dung kể về câu chuyện giữa nam chính Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) – một tiểu thuyết gia với nữ chính Lưu Hạ (Angelababy) – một cố vấn tâm lý. Sau một lần tình cờ chứng kiến nữ chính khuyên nhủ thành công một người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử, nam chính đã quyết định mời cô làm cố vấn cho bộ tiểu thuyết mình đang viết. Hai người đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp và gặt hái được hạnh phúc trong tình yêu.

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Mới đây, trong buổi ghi hình của một chương trình, Angelababy đã trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc đẹp bất chấp hình chụp vội của fan khi hóa thân thành 'nàng thiên kim' xứ chùa Vàng.

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Từ khóa:   Angelababy Nhậm Gia Luân Mộ Sắc Tâm Ước sao hoa ngữ cbiz

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