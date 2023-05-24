Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc

Sao quốc tế 24/05/2023 12:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Thi Thi và Angelababy chung khung hình khi cùng tham dự sự kiện khiến dân tình vô cùng phấn khích vì gấp đôi visual nhan sắc.

Ngoài diễn xuất, nhan sắc cũng là yếu tố gây thương nhớ mạnh mẽ cho khán giả khi nhắc đến các ngôi sao màn ảnh xứ Trung. Đứng một mình đã nổi bật, khi chung khung hình với các đồng nghiệp khác họ lại càng tạo sự chú ý gấp bội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Thi ThiAngelababy chung khung hình khi cả hai cùng tham dự sự kiện của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cùng diện chung tone màu trắng nổi bật giữa ngoại cảnh về đêm, nhan sắc của hai người đẹp khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi vì visual mãn nhãn gấp đôi.

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc - Ảnh 1

Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi 2 người đẹp này xuất hiện chung khung hình với nhau. Trước đó, trong  Đêm hội Weibo 2022, Angelababy và Lưu Thi Thi được xếp vị trí ngồi cạnh 3 ngôi sao khác là Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch. Theo đó, Lưu Thi Thi và cả Angelababy đều có mối quan hệ chị em thân thiết với Dương Mịch.

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc - Ảnh 2

Cùng nằm trong nhóm những nàng tiểu hoa hàng đầu của lứa 85, Lưu Thi Thi và Angelababy đều có tên tuổi trong làng giải trí Hoa Ngữ. Dù sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhưng khả năng diễn xuất của hai cô nàng này lạ hoàn toàn trái ngược nhau.

Angelababy luôn trở thành đề tài tranh luận, phần lớn khán giả đều phủ nhận khả năng diễn xuất của cô. Nhiều khán giả nhận xét cô nàng diễn xuất một màu, mờ nhạt chỉ biết trừng mắt, bặm trợn,... Được biết, Angelababy được mệnh danh là ‘bình hoa di động’ của làng giải trí Hoa Ngữ, tham gia phim nào flop phim đó.

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc - Ảnh 3

Ngoài tham gia diễn xuất, cô còn tích cực tham gia các chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Điều này khiến độ nhận diện của Angelababy trước công chúng lại ngày càng cao.

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc - Ảnh 4

Lưu Thi Thi có lối diễn xuất giàu cảm xúc, khiến nhiều người đồng cảm cho các nhân vật mà cô thể hiện. Cô nàng ghi dấu ấn với vai Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Từ vai diễn này, cái tên của cô phủ sóng và liên tiếp nhận được nhiều dự án hay.

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc - Ảnh 5

Trước đây, cô được ví là “bản sao của Lưu Diệc Phi”. Tuy nhiên, sau thời gian miệt mài hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên chứng minh thực lực của mình và hoàn toàn thoát khỏi cái mác của Lưu Diệc Phi.

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc - Ảnh 6

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô kết hôn với Ngô Kỳ Long và sinh con trai đầu lòng vào năm 2019. Thời gian gần đây, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn đóng chính cùng Lưu Vũ Ninh. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 2 năm vắng bóng. Bên cạnh đó, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp đã chính thức công bố Lưu Thi Thi vào vai nữ chính.

 

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