Angelababy xinh đẹp đến mức siêu thực trong ảnh bìa tạp chí Harper’s Bazaar

Angelababy là một trong những nàng tiểu hoa lứa 85 nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Mặc dù có diễn xuất gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn không thể phủ nhận nhan sắc cô nàng có sức thu hút đặc biệt. Đặc biệt, cô nàng không ít lần gây bão trên các tạp chí thời trang .

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Angelababy khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper’s Bazaar Trung Quốc số tháng 7/2023. Theo đó, cô nàng gây ấn tượng khi hóa nhân vật fantasy theo phong cách unicorn cùng với tone màu ngọt ngào.

Netizen khen ngợi hết lời Angelababy bởi diện mạo quá xinh đẹp đến mức siêu thực cùng thần thái vô cùng quyến rũ. Nhan sắc xinh đẹp của cô luôn hút hồn người đối diện dù bất kì thử nghiệm với layout nào.

Angelababy được mệnh danh là ‘bình hoa di động’ của làng giải trí Hoa ngữ, có nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất là ‘nỗi bi ai’ của ngành giải trí. Thời điểm sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, tên tuổi Angelababy lên như diều gặp gió khi có nhiều tài nguyên phim tốt. Tuy nhiên, người đẹp lại bị chê diễn xuất dở tệ, chỉ dùng một hành động trợn mắt để thể hiện các cung bậc cảm xúc, những phân đoạn hành động cũng phải nhờ diễn viên đóng thế.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, không có sự trợ giúp của ông xã nên tài nguyên điện ảnh của Angelababy ngày càng xuống dốc. Bạn diễn của cô là những tài tử ít hơn nhiều tuổi, diễn xuất kém như Lại Quán Lâm, Tống Uy Long, Vương An Vũ.

Gần đây, dự án Tương Tư Lệnh của Angelababy đóng chính cùng Tống Uy Long đã đóng máy. Tuy nhiên, điều khiến công chúng lo lắng nhất ở bộ phim là kĩ năng diễn xuất của cặp đôi chính.

Thời điểm hiện tại, khi nhiều phim Hoa ngữ ồ ạt lên sóng, yêu cầu của khán giả đã cao hơn. Họ không đơn giản xem phim chỉ vì nhan sắc diễn viên. Và nếu tác phẩm thất bại, cả Angelababy và Tống Uy Long sẽ không tránh khỏi những lời chỉ trích - khi đó, họ sẽ mất thêm nhiều thời gian cũng như cơ hội để lựa chọn kịch bản lẫn vai diễn trong tương lai.