Angelababy xinh đẹp bất chấp hình chụp vội của fan khi hóa thành 'nàng thiên kim' xứ chùa Vàng

Những ngày qua, ekip chương trình Keep Running bản Trung đã đổ bộ đến xứ sở chùa Vàng để quay hình cho các tập đặc biệt. Đáng chú ý, dân tình được dịp thưởng thức ‘bữa tiệc nhan sắc’ trước visual sáng bừng của dàn sao nổi tiếng trong trang phục truyền thống Thái Lan.

Đáng chú ý, Angelababy đã trở thành tâm điểm khi lấn át các mỹ nhân khác trong đoàn với gương mặt đẹp bất chấp hình chụp vội của fan. Với hai tone màu xanh lá và vàng chủ đạo, nhan sắc của mỹ nhân này được nhận xét là càng được tôn lên nhờ trang phục truyền thống của Thái Lan. Các hoa văn được điểm xuyến chỉn chu cùng với loạt chi tiết đính cườm lấp lánh tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái cho tổng thể tạo hình của nữ nghệ sĩ.

Ở góc chụp nghiêng, nhan sắc của Angelababy vô cùng sắc sảo. Cô nàng gây ấn tượng mạnh với sóng mũi cao, thon gọn. Thêm vào đó, đôi môi nhỏ khi được phủ gam đỏ góp phần giúp vẻ đẹp của cô tăng lên gấp bội. Thậm chí, fan xứ chùa Vàng đều khen ngợi nữ diễn viên vì trông cô rất hợp với trang phục truyền thống thường gắn liền sắc vàng của Thái Lan

Angelababy là một nữ diễn viên kiêm phát thanh viên Trung Quốc. Cô gây chú ý khi cùng Huỳnh Hiểu Minh tổ chức đám cưới hoành tráng vào năm 2015. Một năm sau họ đón con trai đầu lòng. Trong 7 năm chung sống, Huỳnh Hiểu Minh luôn tỏ ra yêu chiều, xem Angelababy như công chúa. Cuộc hôn nhân của họ khiến sự nghiệp của cả hai đều phát triển thuận lợi.

Từ năm 2018, họ bắt đầu đối mặt với tin đồn rạn nứt nhưng phải tới đầu năm 2022, họ mới chính thức xác nhận ly hôn. Cuộc hôn nhân của hai ngôi sao kết thúc trong hòa bình với một bản thỏa thuận gồm 3 điều khoản.

Sau thông báo ly hôn, Angelababy dồn sức cho công việc, gần gũi với con trai và nhiều lần khẳng định, độc thân là điều cô hài lòng nhất lúc này. Tuy nhiên, ngày 2/6, Angelababy bất ngờ lộ hình ảnh đi chung xe với một người đàn ông. Họ ra ngoài dùng bữa và trở về nhà cùng nhau. Cô cũng đã phủ nhận tin đồn này trước truyền thông.