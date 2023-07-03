Angelababy bất ngờ để mặt mộc trên phim, có đẹp lung linh như ảnh mạng?

Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận về nhan sắc mặt mộc của mỹ nhân sinh năm 1989.
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Mới đây, tối 29/6, bộ phim “Mộ sắc tâm ước” của Angelababy cùng Nhậm Gia Luân bất ngờ công chiếu cùng lúc 4 tập trên một nền tảng trực tuyến. Sau 4 tập đầu, khán giả đổ dồn sự chú ý vào Angelababy khi nữ diễn viên không ngần ngại thể hiện mặt mộc trong dự án phim lần này. Nhan sắc mặt mộc của Angelababy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội địa phương.
Trong phân đoạn nhân vật Lưu Hà (Angelababy thủ vai) tẩy trang, khán giả đã có dịp tận mắt chứng kiến cảnh Angelababy khoe mặt mộc trên màn ảnh. Dù đã bước vào độ tuổi 34, song gương mặt của Angelababy không hề lộ dấu hiệu lão hóa, làn da mịn màng không khuyết điểm của người đẹp nhanh chóng được dân tình khen ngợi. Tuy nhiên khi buộc tóc, để lộ khuôn mặt và phần cổ, người hâm mộ có phần lo lắng cho cô nàng bởi trông nữ diễn viên khá mảnh khảnh so với trước, có ý kiến cho rằng có thể do đây là yêu cầu tạo hình cho nhân vật mới trong phim này.
Nhan sắc của mỹ nhân 34 tuổi liên tục là chủ đề hot được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội địa phương. Hiện Angelababy là biểu tượng của làng thời trang đồng thời là nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản cũng dành nhiều lời khen ngợi có cánh dành cho nữ diễn viên, họ gọi cô là “Nữ thần Hong Kong”.
Phim mới “Mộ sắc tâm ước” do Angelababy - Nhậm Gia Luân thủ vai chính được chuyển thể từ tiểu thuyết “Chỉ vì hoàng hôn khó tìm” của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương. Phim xoay quanh câu chuyện của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn (diễn viên Nhậm Gia Luân) và nhà tâm lí nổi tiếng Lưu Hà (diễn viên Angelababy).
“Mộ sắc tâm ước” chỉ mới công chiếu một vài tập đầu tiên nên chưa có nhiều sự bùng nổ về nội dung cũng như diễn xuất của nam-nữ diễn viên chính.Hiện người hâm mộ vẫn đang mong chờ phim có sự bứt phá mới, có thể lập được thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng phim cũng như chỉ số nhân vật.