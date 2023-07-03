Angelababy bất ngờ để mặt mộc trên phim, có đẹp lung linh như ảnh mạng?

Mới đây, tối 29/6, bộ phim “Mộ sắc tâm ước” của Angelababy cùng Nhậm Gia Luân bất ngờ công chiếu cùng lúc 4 tập trên một nền tảng trực tuyến. Sau 4 tập đầu, khán giả đổ dồn sự chú ý vào Angelababy khi nữ diễn viên không ngần ngại thể hiện mặt mộc trong dự án phim lần này. Nhan sắc mặt mộc của Angelababy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội địa phương.

Nhan sắc mặt mộc của Angelababy trong những tập đầu tiên của “Mộ sắc tâm ước” đóng cùng Nhậm Gia Luân đang khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng

Trong phân đoạn nhân vật Lưu Hà (Angelababy thủ vai) tẩy trang, khán giả đã có dịp tận mắt chứng kiến cảnh Angelababy khoe mặt mộc trên màn ảnh. Dù đã bước vào độ tuổi 34, song gương mặt của Angelababy không hề lộ dấu hiệu lão hóa, làn da mịn màng không khuyết điểm của người đẹp nhanh chóng được dân tình khen ngợi. Tuy nhiên khi buộc tóc, để lộ khuôn mặt và phần cổ, người hâm mộ có phần lo lắng cho cô nàng bởi trông nữ diễn viên khá mảnh khảnh so với trước, có ý kiến cho rằng có thể do đây là yêu cầu tạo hình cho nhân vật mới trong phim này.