Angelababy 'lép vế' trước đàn chị Chung Hân Đồng trên thảm đỏ: Cách gần chục tuổi vẫn không tỏa sáng bằng

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về dàn sao nữ khi xuất hiện tại sự kiện. Đối với các sao nữ, ở trên thảm đỏ là nơi khoe sắc vóc như "vũ khí sắc bén" để họ giành lấy sự nổi tiếng, thu hút truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, những bức ảnh trên thảm đỏ được "người qua đường" chụp cũng rất chân thực, người nổi tiếng cũng dễ "lộ" nhan sắc thật dưới ống kính không có bộ lọc. Khi nhìn Angelababy 34 tuổi "đụng" phải Chung Hân Đồng 42 tuổi, nhiều người nhìn rõ sự chênh lệch về nhan sắc và khí chất.

Angelababy 34 tuổi "đụng" phải Chung Hân Đồng 42 tuổi

Ngoại hình của Angelababy luôn được khen ngợi không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở một số nước châu Á. Chỉ là trên thảm đỏ lần này, khí chất Angelababy dường như đã thất bại khi so với đàn chị Chung Hân Đồng dù cô chọn kiểu váy cúp ngực vô cùng ngọt ngào và gợi cảm cùng mái tóc búi cao sang chảnh.