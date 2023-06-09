Angelababy 'lép vế' trước đàn chị Chung Hân Đồng trên thảm đỏ: Cách gần chục tuổi vẫn không tỏa sáng bằng

Angelababy vốn luôn được khen có ngoại hình xinh xắn nổi bật trong làng giải trí nhưng khi 'đụng độ' Chung Hân Đồng vẫn phải chấp nhận "lép vế" hoàn toàn trước đàn chị.
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Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về dàn sao nữ khi xuất hiện tại sự kiện. Đối với các sao nữ, ở trên thảm đỏ là nơi khoe sắc vóc như "vũ khí sắc bén" để họ giành lấy sự nổi tiếng, thu hút truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, những bức ảnh trên thảm đỏ được "người qua đường" chụp cũng rất chân thực, người nổi tiếng cũng dễ "lộ" nhan sắc thật dưới ống kính không có bộ lọc. Khi nhìn Angelababy 34 tuổi "đụng" phải Chung Hân Đồng 42 tuổi, nhiều người nhìn rõ sự chênh lệch về nhan sắc và khí chất.
Ngoại hình của Angelababy luôn được khen ngợi không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở một số nước châu Á. Chỉ là trên thảm đỏ lần này, khí chất Angelababy dường như đã thất bại khi so với đàn chị Chung Hân Đồng dù cô chọn kiểu váy cúp ngực vô cùng ngọt ngào và gợi cảm cùng mái tóc búi cao sang chảnh.
Trong ảnh có thể thấy khuôn mặt của Angelababy lộ rõ sự mệt mỏi, nhất là vùng quanh mắt với vết thâm, thần thái trông bơ phờ. Còn nếp nhăn ở rãnh mũi và má cũng rất rõ, trông cô xuống sắc hơn bình thường rất nhiều.
Và khi xem bức của Chung Hân Đồng, có thể nhận thấy khí chất hoàn toàn trái ngược với Angelababy. Chung Hân Đồng ngày hôm đó mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đầy trẻ trung, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa nhẹ nhàng nhưng đầy nữ tính.
Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc đình đám Twins đồng thời là nữ diễn viên nổi tiếng xứ Cảng thơm. Năm 2008, cô vướng vào scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng. Cuối năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc chỉ sau vài tháng hẹn hò. Trước khi tiến tới hôn nhân, ông xã của cô vướng nhiều bê bối tình cảm.
Ngôi sao 42 tuổi luôn im lặng khi được đề cập đến tin tức tiêu cực về chồng. Tuy nhiên, cả 2 nhiều lần xung đột, tranh cãi, Hân Đồng cũng dọn về nhà riêng của bố mẹ sống thời gian dài. Đến tháng 5/2020, nữ diễn viên thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn.