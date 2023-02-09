Nguyên nhân phía sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân kéo dài 14 tháng giữa Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc

Tờ Chinatimes đưa tin, mới đây trong chương trình Đào Bới Thông Tin, vị bác sĩ khoa tâm thần Phan Kiến Chí đã phân tích nguyên do Chung Hân Đồng ly hôn với Lại Hoằng Quốc chỉ sau 14 tháng chung số. Ông phát biểu: "Tôi cho rằng điều mà cô ấy mong muốn nhất khi ấy là được làm mẹ".

Thật ra, sau khi kết hôn, Chung Hân Đồng luôn bày tỏ khát khao có con. Đồng thời sau khi ly hôn, nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng điều mà cô nuối tiếc nhất là không có con.

Phan Chí Kiến thẳng thắn nhận định Chung Hân Đồng chỉ xem chồng mình là "ngựa giống" mà thôi vì anh vừa đẹp trai lại vừa sung sức. Vị bác sĩ này nhấn mạnh: "Cô ấy có tất cả, không thiếu thứ gì, cô ấy xinh đẹp, vừa giàu có nổi tiếng, còn thiếu gì nữa đâu, chỉ thiếu đứa con".

Về vấn đề cả hai ly hôn chỉ sau 14 tháng chung sống, Phan Chí Kiến cho rằng rất có thể sau khi kết hôn Chung Hân Đồng nhận ra bạn đời của mình không đáp ứng được những gì cô kỳ vọng. Lại Hoằng Quốc từng than thở rằng đám cưới với Chung Hân Đồng đã tiêu tốn của anh hàng triệu USd, khiến anh sắp phá sản,... chênh lệch về danh tiếng lẫn tài sản của cặp đôi khiến họ cảm thấy thất vọng và dẫn đến ly hôn.

Thời điểm khi Chung Hân Đồng công khai kết hôn với Lại Hoằng Quốc, nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi hai người có địa vị chênh lệch nhau quá lớn. Hơn nữa, bác sĩ họ Lại từng có tình trường không mấy vẻ vang.

Một nguồn tin tiết lộ, Chung Hân Đồng là người cầu hôn Lại Hoằng Quốc vì cô đã đến tuổi kết hôn và cảm thấy đối phương rất hợp để làm bạn đời của mình. Vì vậy, một đám cưới đã được tổ chức chỉ sau khi hai người qua lại được vài tháng.