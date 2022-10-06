Nhan sắc của Chung Hân Đồng thay đổi ngoạn mục ở tuổi tứ tuần sau khi giảm 13kg

Sao quốc tế 06/10/2022 19:09

Nữ ca sĩ Chung Hân Đồng từng mất kiểm soát cân nặng do rối loạn nội tiết tố.

Chung Hân Đồng từng gây bàn tán khi xuất hiện trên một chương trình với ngoại hình phát tướng của mình. Mỹ nhân Hồng Kông chia sẻ rằng cô đã gặp nhiều căng thẳng, áp lực sau khi ly hôn bác sĩ Lại Hoằng Quốc hồi 2020. Do đó, nữ nghệ sĩ bị mất cân bằng nội tiết tố khiến cơ thể tăng cân không kiểm soát.

Tuy nhiên, khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 cách đây ít lâu, nữ diễn viên đã khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát cùng body mảnh mai, quyến rũ và thần thái đỉnh cao. Người đẹp Hong Kong chia sẻ cô giảm mỡ thừa nhờ tham gia chương trình này. Các thí sinh có lịch làm việc căng, chịu áp lực khi phải cạnh tranh với nhau. Hàng ngày, ngoài luyện tập vũ đạo, Chung Hân Đồng còn tập gym với huấn luyện viên.

Nhan sắc của Chung Hân Đồng thay đổi ngoạn mục ở tuổi tứ tuần sau khi giảm 13kg - Ảnh 1

 

Theo HK01, Chung Hân Đồng đã giảm 13kg trong quá trình tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng nhờ tích cực tập luyện thể thao, vũ đạo. Đặc biệt, người đẹp tuân thủ chế độ ăn kiêng khoa học; cô ưu tiên ăn nhiều rau, củ, quả, ít thịt, kiêng đồ ngọt, thức ăn vặt, rượu bia. Đặc biệt, vòng eo “con kiến” cùng những đường nét gợi cảm giúp sao nữ tự tin diện những trang phục cắt xẻ, bó sát khoe nét đẹp hình thể. Người đẹp cũng không ngại làm mới mình với phong cách trẻ trung, cá tính khi trở lại sân khấu âm nhạc

Nhan sắc của Chung Hân Đồng thay đổi ngoạn mục ở tuổi tứ tuần sau khi giảm 13kg - Ảnh 2
Nhan sắc của Chung Hân Đồng thay đổi ngoạn mục ở tuổi tứ tuần sau khi giảm 13kg - Ảnh 3
Nhan sắc của Chung Hân Đồng thay đổi ngoạn mục ở tuổi tứ tuần sau khi giảm 13kg - Ảnh 4

 

Hiện tại, mỹ nhân 41 tuổi dao động ở mức cân nặng 45kg. Sao nữ xứ Cảng thơm chia sẻ cô giảm cân để cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn và hiện hài lòng với số đo của mình. Cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu nhan sắc, vóc dáng tươi trẻ không thua kém thời đôi mươi.

 

Về chuyện đời tư, sau đổ vỡ, Chung Hân Đồng vẫn có niềm tin vào tình yêu song cô không nôn nóng tìm kiếm một mối quan hệ mới. Ngoài ra, ngôi sao 41 tuổi chia sẻ cô đã đặt ra những kỳ vọng, yêu cầu thiết thực hơn khi nhắc đến các mối quan hệ tình cảm trong tương lai. Người đẹp chia sẻ rằng cô không còn muốn hẹn hò với bất kỳ người nào kém tuổi mình. Cô thừa nhận mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái với cuộc sống độc thân.

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