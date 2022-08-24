Chung Hân Đồng đẹp rạng ngời, tươi trẻ như gái đôi mươi trong loạt ảnh của 'team qua đường'

Một người dùng Weibo mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh chụp cận nhan sắc của Chung Hân Đồng khi cô đang ghi hình cho một chương trình giải trí . Tuy chỉ là vô tình gặp mặt, người này cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nữ minh tinh ngoài đời thật.

"Tôi đã được nhìn thấy Chung Hân Đồng tận mắt, cô ấy thật sự rất xinh đẹp." - người này tâm sự. Trong loạt ảnh này, Chung Hân Đồng diện trang phục và để kiểu tóc rất trẻ trung nhưng lại rất phù hợp với cô. Nữ minh tinh cũng cho thấy thân hình thon thả của mình sau khi giảm hơn 10kg.

Trước đó, vào ngày 12/8 vừa qua, Chung Hân Đồng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hai bức ảnh mới, khoe việc cô vừa mới giảm 10kg. Theo đó, nữ ca sĩ đã bắt đầu công cuộc giảm cân của mình kể từ khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Từ một nghệ sĩ có vẻ ngoài mũm mĩm, cô hiện tại đã lấy lại được vóc dáng thon gọn của mình.

Chung Hân Đồng vừa mới giảm hơn 10kg - Ảnh: Internet

Ngoại hình mũm mĩm của nữ ca sĩ trước đó - Ảnh: Internet

Được biết, việc Chung Hân Đồng tăng cân chóng mặt là do bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, luôn ở trong trạng thái áp lực và mệt mỏi trong giai đoạn ly hôn với Lại Hoằng Quốc. Nữ ca sĩ phải dùng thuốc điều, dẫn đến tác dụng phụ là thân hình phát tướng.

Chung Hân Đồng không muốn yêu người kém tuổi nữa sau khi ly hôn với Lại Hoằng Quốc - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân sóng gió với cái kết không mấy êm đẹp, Chung Hân Đồng cho biết cô không muốn sẽ tiếp tục yêu đương hay hẹn hò với một người kém tuổi và cũng không có ý định tái hôn. Được biết, chồng cũ của cô - bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc - kém cô tận 8 tuổi.