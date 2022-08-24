Chung Hân Đồng đẹp rạng ngời, tươi trẻ như gái đôi mươi trong loạt ảnh của 'team qua đường'

Sao quốc tế 24/08/2022 10:56

Nữ diễn viên/ca sĩ Chung Hân Đồng ngày càng xinh đẹp và trẻ trung kể từ lúc ly hôn, đặc biệt là sau khi cô giảm được hơn 10kg.

Một người dùng Weibo mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh chụp cận nhan sắc của Chung Hân Đồng khi cô đang ghi hình cho một chương trình giải trí. Tuy chỉ là vô tình gặp mặt, người này cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nữ minh tinh ngoài đời thật.

chung han dong 7
Chung Hân Đồng tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế - Ảnh: Internet

 chung han dong 6

"Tôi đã được nhìn thấy Chung Hân Đồng tận mắt, cô ấy thật sự rất xinh đẹp." - người này tâm sự. Trong loạt ảnh này, Chung Hân Đồng diện trang phục và để kiểu tóc rất trẻ trung nhưng lại rất phù hợp với cô. Nữ minh tinh cũng cho thấy thân hình thon thả của mình sau khi giảm hơn 10kg.

chung han dong 5
Nhan sắc mỹ miều của Chung Hân Đồng qua ống kính của người qua đường - Ảnh: Internet

 chung han dong 4

Trước đó, vào ngày 12/8 vừa qua, Chung Hân Đồng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hai bức ảnh mới, khoe việc cô vừa mới giảm 10kg. Theo đó, nữ ca sĩ đã bắt đầu công cuộc giảm cân của mình kể từ khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Từ một nghệ sĩ có vẻ ngoài mũm mĩm, cô hiện tại đã lấy lại được vóc dáng thon gọn của mình.

chung han dong 3
Chung Hân Đồng vừa mới giảm hơn 10kg - Ảnh: Internet
chung han dong 2
Ngoại hình mũm mĩm của nữ ca sĩ trước đó - Ảnh: Internet

Được biết, việc Chung Hân Đồng tăng cân chóng mặt là do bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, luôn ở trong trạng thái áp lực và mệt mỏi trong giai đoạn ly hôn với Lại Hoằng Quốc. Nữ ca sĩ phải dùng thuốc điều, dẫn đến tác dụng phụ là thân hình phát tướng.

chung han dong 1
Chung Hân Đồng không muốn yêu người kém tuổi nữa sau khi ly hôn với Lại Hoằng Quốc - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân sóng gió với cái kết không mấy êm đẹp, Chung Hân Đồng cho biết cô không muốn sẽ tiếp tục yêu đương hay hẹn hò với một người kém tuổi và cũng không có ý định tái hôn. Được biết, chồng cũ của cô - bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc - kém cô tận 8 tuổi.

Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Để lấy lại vóc dáng thon thả xinh đẹp, Chung Hân Đồng đã nỗ lực giảm tới 10kg.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng Chung Hân Đồng giảm cân nhan sắc Chung Hân Đồng sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Chung Hân Đồng hóa nữ thần, nhan sắc trở lại đỉnh cao sau khi giảm 10kg

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

Chồng cũ Chung Hân Đồng vừa ly hôn chưa lâu đã tuyên bố sắp làm đám cưới với vợ 3, tiết lộ luôn việc chuẩn bị lên chức bố

Chồng cũ Chung Hân Đồng vừa ly hôn chưa lâu đã tuyên bố sắp làm đám cưới với vợ 3, tiết lộ luôn việc chuẩn bị lên chức bố

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng lột xác nhờ giảm cân để thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, trở lại đẳng cấp nữ thần năm xưa

Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Chung Hân Đồng từ chối yêu 'phi công trẻ', tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng hiện tại

Tạo hình Thanh Xà của Chung Hân Đồng khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Tạo hình Thanh Xà của Chung Hân Đồng khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI